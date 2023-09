Ce salarii au, de fapt, angajații de la Taverna Racilor. Paul „Pescobar” Nicolau a dezvăluit sumele pe care le primesc angajații veniți din Sri Lanka

Paul Nicolau (36 de ani), zis Pescobar, se poate lăuda cu faptul că a făcut o mică avere cu propria afacere. Taverna Racilor a devenit deja un brand la nivel național, iar sumele din încasări, negru pe alb, sunt dovada clară că românii sunt mari iubitori de pește și fructe de mare. Drumul spre succes nu a fost lin, mai ales că în ultimele trei luni a tot primit vizite din partea comisarilor ANPC, vizite ce s-au lăsat cu multe amenzi aplicate și chiar cu suspendarea activității restaurantului din Herăstrău.

Învitat în podcastul Tare de tot, Paul Nicolau a vorbit despre afacerea care l-a propulsat în topul celor mai de succes antreprenori din industria Horeca. Povestea racilor responsabili de succesul în afaceri a început chiar dacă nu a avut nicio legătură cu acest domeniu, Pescobar a lucrat în telecomunicații, o perioadă a fost plecat în Anglia într-o fermă de flori, a fost și spălător de vase. La un moment dat a început să vândă, pe hârtie, raci fără să știe dacă în România există cu adevărat raci. Ideea de afaceri i-a venit în 2015, atunci când s-a decis să pune bazele unei ferme de raci. Fără a avea ceva de pierdut, Paul a început să vândă raci cu pungă la alte restaurante, în piața de pește de la obor, iar românii începuseră să prindă gustul preparatelor.

„Am început afacerea cu raci acum 8 ani după un search pe Google: idei de afaceri. A fost extraordinar de greu deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluţii. La început aveam un singur angajat şi anume eu. Acum vând anual peste 150.000 de porţii de mâncare la restaurant şi în online, prin platforma Fish To Door, şi am încheiat anul cu 22.000 de colete trimise către clienţi”, a spus Pescobar.

Ce salarii au, de fapt, angajații de la Taverna Racilor a lui Paul Pescobar

În anul 2021 el avea 50 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 2 milioane de euro. Până în acest moment, Pescobar are aproximativ 300 de angajați din Sri Lanka și o cifră de afaceri de 16,5 milioane de lei. Salariul unui chef este cuprins între 2.800 de euro, plus bonusuri ajunge chiar și la 3.000 de euro. Afaceristul recunoaște că și bucătarii români sunt foarte buni, însă sunt foarte dificili.

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări… românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc. Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2800 de euro, plus bonusuri 3000”, a spus Paul Nicolau în podcastul Tare de tot cu Viorel Grigoroiu.

Reamintim că în perioada iunie-septembrie, Comisarii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) i-au făcut mai multe vizite la Taverna Racilor din Herăstrău, vizite ce s-au lăsat cu amenzi în valoare de 140.000 de lei, dar și cu suspendarea activității până la remedierea problemelor.