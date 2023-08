Ce salarii se încasează la Trezorerie. Cât câștigă un director, casier, arhivar sau un trezorerier șef în cadrul instituției. Este a doua zi de proteste la Finanțe

Vineri, 11 august, este cea de-a doua zi de proteste la Finanțe. Mii de angajați ai Fiscului și Trezoreriilor din țară au ieșit în stradă, pentru a protesta față de restructurări și tăierile de salarii. Și-au întrerupt activitatea și au mers cu pancarte, pentru a-și arăta nemulțumirile față de „ordonanța austerității”. Iată mai jos, în articol, ce salarii se încasează la Trezorerie. Află cât câștigă un director, casier, arhivar sau un trezorerier șef în cadrul instituției.

Este cea de-a doua zi de proteste la Finanțe. Angajații de la Fisc și Trezorerii s-au arătat nemulțumiți de condițiile actuale. Mii de lucrători din județele țării și-au întrerupt activitatea și au ieșit în stradă, pentru a protesta în fața „ordonanței austerității”. Își arată nemulțumirile față de noile prevederi: restructurările la stat și tăierile salariale. Pe de altă parte, veniturile medii și mici nu vor fi modificate, potrivit declarațiilor Ministrului Marcel Boloș.

Însă, ce salarii se încasează la Trezorerie? În cele ce urmează, veți descoperi venitul brut care este stipulat în această structură, pentru diverse poziții.

Salarii la Trezorerie: cât încasează un director, casier, arhivar sau un trezorerier șef?

Astăzi, Ministrul Marcel Boloș a mers în vizită la două Trezorerii din Capitală. Acolo, s-a întâlnit cu angajații, care au vorbit despre condițiile de muncă. O angajată a spus: „Nu pot să mai stau cu biroul ăsta, uitaţi-l cum arată. Este din 97 biroul ăsta. Este de la înfiinţarea Trezoreriei”. Alte angajate s-au plâns de scaune pe care stau. Altcineva i-a spus Ministrului că nu mai există hârtie, potrivit observatornews.ro.

Cât despre salarii, potrivit unei liste emise de ANAF în martie 2023 privind categoria personalului plătit din fonduri publice, avem următoarele date:

– Un director general la Trezorerie are un salariu de bază de 14.328 de lei. Sunt oferite, anual, vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Se adaugă spor de 15%, iar indemnizația de hrană este de 347 de lei.

– Un trezorerier șef are un salariu de bază de 13.723 de lei. Primește spor, vouchere de vacanță și indemnizație de hrană, precum în cazul anterior.

– Un arhivar, magaziner sau funcţionar are un salariu de bază între 4.661 și 4.622 de lei. Primește spor, vouchere de vacanță și indemnizație de hrană.

– Un inspector casier, în funcție de grad (superior, principal sau asistent), are un salariu de bază între 9.425 de lei și 5.746 de lei. Primește spor, vouchere de vacanță și indemnizație de hrană, precum în exemplele de mai sus.

– Un referent casier (grad superior) are un salariu de bază de 6.102 lei. Sunt adaugă sporul, tichetele de vacanță, indemnizația de hrană.

