Ce salariu a ajuns să primească un gunoier în România, în 2022. Primește și spor de rușine

Ce salariu a ajuns să primească un gunoier în România, în 2022. Potrivit Codului Muncii, gunoierii trebuie să beneficieze de anumite sporuri. În general, salariul unui angajat este format din salariul de bază, indemnizații, sporuri sau diferite prime. Chiar și așa, leafa unui „gunoier” este cu 30% mai mică, comparativ cu salariul mediu net pe economie.

În România, acest job nu este unul care să fie dorit de foarte mulţi. Cel mai probabil din cauza rușinii că vor fi ironizați se societate sau poate din cauza salariilor destul de mici.

Ce salariu a ajuns să primească un gunoier în România, în 2022

Conform datelor de pe Institutul Național de Statistică, un angajat din companiile de salubritate câștigă un salariu mediu net de 2.400 de lei. Datele sunt din noiembrie 2020, iar la acestea se adaugă și sporul care este de minimum 15% din salariul de bază.

Un șofer de camion al unei companii de salubritate câștigă un salariu lunar net de 3.300 de lei plus sporul de rușine, în valoare de 15% din salariul de bază.

CITEŞTE ŞI: DE-A RÂSU’-PLÂNSU’! PĂȚANIA PRIN CARE AU TRECUT NIȘTE GUNOIERI DIN VASLUI, DIN CAUZA GROPILOR NESEMNALIZATE

Salariul minim brut a crescut de la 1 ianuarie 2020 de la 2.080 de lei la 2.230 de lei, ceea ce înseamnă că în fiecare lună, un angajat primește în mână 1.346 de lei, fără niciun alt fel de spor. Mai mult decât atât, pe lângă sporurile de rușine și de condiții vătămătoare, unii dintre gunoieri beneficiază și de sporul de vechime în muncă. Acest lucru înseamnă că gunoierii pot ajunge să câștige chiar și 2.500 de lei pe lună.

În alte țări, această meserie este mult mai bine plătită. Spre exemplu, în orașul New York, un astfel de angajat, care are și vechime, câștigă și 70.000 de dolari pe an. Această meserie este considerată peste ocean drept una dintre cele mai valoroase. Gunoierii sunt considerați eroi, pentru că rezistă zilnic în condiții extrem de dificile.

Mai mult, pentru a ajunge să practici această meserie în New York, prima dată trebuie să te înscrii pe o listă de așteptare. Aproape 100.000 de persoane își depun CV-ul pentru un astfel de job.