Ce salariu are, de fapt, Mircea Geoană ca secretar adjunct al NATO. Și leafa pe care a încasat- o la primul său loc de muncă a fost consistentă

Mircea Geoană (65 de ani) este secretar adjunct al NATO încă din anul 2019. Fostul președinte al Senatului României încasează un salariu consistent. Despre veniturile sale a vorbit în cadrul unui podcast, iar detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Mircea Geoană, secretarul adjunct al NATO în vârstă de 65 de ani, a fost invitat în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Fostul președinte al Senatului României (2008-2011) a făcut o serie de precizări legate de salariul pe care îl încasează. De altfel, și leafa pe care a încasat-o la primul său job a fost una consistentă.

În vremea trecută, pentru a te angaja, trebuia să deții o diplomă. Aspect precizat și de Mircea Geoană, în cadrul podcastului „Acasă La Măruță”. Lucrase timp de 5 ani pe șantier. Își amintește că primul salariu încasat a fost de peste 4.000 de lei (la vremea aceea). A susținut că i-a plăcut munca pe șantier. Însă, dorința sa cea mare a fost să călătorească.

„Pe vremea respectivă trebuia să ai o diplomă. Era complicat. Îmi aduc aminte (n.r. despre primul loc de muncă). Am câștigat bine. Vreo 4.000 și ceva de lei, primul salariu, ca inginer la Energomontaj, pe șantier. Am lucrat 5 ani pe șantier. Pare neverosimil? Da, cu cizme. Am avut și viață de șantier, mi-a plăcut”, a mărturisit Geoană.