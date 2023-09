Momente unice de la nunta de 5,5 milioane de dolari de la Veneția! Ce a făcut miliardarul american al fiicei lui Geoană cu steagul României

Mircea Geoană și soția lui, Mihaela, încă trăiesc momentele pline de fericire! Fiica lor, Ana Maria, s-a măritat de curând cu Garrett Cayton, un multimiliardar american pe care l-a cunoscut acum șase ani, pe când era la facultate. CANCAN.RO v-a prezentat secvențele unice și explozive, dar și detaliile de la party-ul faraonic ce a avut loc la Veneția, în celebra Piață de Pește de la Rialto, iar acum vine cu o nouă mega-exclusivitate. Stați cu noi, pentru că urmează să aflați ce a făcut mirele, la un moment dat, în toiul petrecerii, dar și cum și-a declarat iubirea față de România.

Acum o săptămână, Veneția a ajuns paradisul Anei și al lui Garrett Cayton, dar și al celor 380 de invitați la party-ul de nuntă de cinci stele (Vezi AICI detaliile)! Cel mai luxos hotel, Cipriani, a fost închiriat de miri pentru nunta ca-n povești, trei zile și trei nopți. Ce mai, lux și opulență a fost acolo, în inima petrecerii de 5,5 milioane de euro, unde jumătatea Anei avea să-și declare dragostea nu numai pentru fiica lui Mircea Geoană, ci și pentru România.

(CITEȘTE ȘI: NOI SUPER DETALII DESPRE CEA MAI SCUMPĂ NUNTĂ A UNEI ROMÂNCE EVER! GREU DE CREZUT, DAR ADEVĂRAT: 5,5 MILIOANE $ COSTUL REAL AL NUNȚII FIICEI LUI MIRCEA GEOANĂ!)

Astfel, multimiliardarul american s-a băgat la horă, pe muzică românească și aromânească, și chiar s-a descurcat bine. Avea, apoi, să fluture, cu mândrie, steagul țării noastre, iar imaginile pe care vi le oferim sunt de neratat. Și nu e totul! CANCAN.RO a aflat că Garrett Cayton a depus, deja, actele pentru a obține și cetățenia română!

Ana s-a logodit anul trecut cu Garrett, la Palatul Mogoșoaia

Ana Maria și Garrett se logodiseră în urmă cu un an, iar petrecerea a fost organizată la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru de-a dreptul spectaculos. Atunci, fiica lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, anunța motivul pentru care ea și logodnicul ei au ales Veneția pentru party-ul de nuntă.

”Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, dezvăluia Ana Maria.

Cine este ginerele lui Mircea Geoană

Garrett Cayton provine dintr-o familie cunoscută în Statele Unite pentru activitatea sa filantropică și pentru donațiile făcute, de-a lungul timpului, spitalelor. Este nepotul unui milionar american de origine poloneză, supraviețuitor al Holocaustului, care a făcut avere din imobiliare. Tatăl lui Garrett are o afacere care merge ca unsă, în domeniul tehnologiei audio.

(NU RATA: AȘA A STRĂLUCIT LA VENEȚIA SOȚIA LUI GEOANĂ! SOACRA MICĂ A FĂCUT FURORI, LA CEA MAI SCUMPĂ NUNTĂ EVER A UNEI ROMÂNCE, 5,5 MIL. $! + FIICA EI NU ȘI-A LUAT OCHII DE PE EA!)

Garrett Cayton, care și-a depus actele pentru a deveni și cetățean român, spunea, în urmă cu un an, cât de mult iubește țara noastră.

“De astăzi, România este și țara mea. Vreau să o fac pe Ana fericită, pe părinții noștri mândri și sunt fericit că-i voi putea oferi Anei nunta visurilor noastre”, declara Garrett pentru GÂNDUL.RO, la scurt timp după logodna cu fiica lui Mircea Geoană.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.