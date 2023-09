Ce salariu are, de fapt, Smiley la Vocea României, de la Pro TV. Suma încasată de jurat este fabuloasă și inaccesibilă multor vedete de la noi

Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România. Pe lângă activitatea de pe scena muzicală, el este implicat în câteva proiecte de televiziune de mare succes. Printre acestea se numără și emisiunea Vocea României, în cadrul căreia Smiley are rolul de jurat. Cei de la Pro TV îl plătesc regește pe artist, el fiind una dintre figurile emblematice ale postului.

Vocea României este una dintre cele mai de succes emisiuni TV din România. În fiecare săptămână, telespectatorii urmăresc cu interes evoluțiile concurenților care încearcă să-i impresioneze pe cei cinci jurați.

Ce salariu primește Smiley pentru rolul de jurat la emisiunea Vocea României

Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă sunt jurații emisiunii Vocea României de la Pro TV. În fiecare ediție, cei cinci încearcă să identifice cele mai bune voci care urcă pe scena show-ului.

Smiley este unul dintre cei mai longevivi jurați de la Vocea României. Eforturile sale sunt, însă, răsplătite pe măsură. Potrivit, evz.ro, el primește pentru un singur sezon al emisiunii de la Pro TV nu mai puțin de 60.000 de euro. În plus, artistul este remunerat cu aceeași sumă de bani și pentru rolul de gazdă a emisiunii Românii au talent. Alături de Pavel Bartoș, Smiley moderează de mulți ani îndrăgitul show TV.

Smiley este un tătic model

În afara carierei de succes, Smiley are parte de mari satisfacții și pe plan personal. Artistul are o căsnicie extrem de fericită alături de Gina Pistol. Mai mult, cei doi au împreună o fiică, Josephine, de care sunt foarte mândri. În ciuda faptului că este mai tot timpul foarte ocupat, Smiley își găsește mereu timp pentru fiica sa, care, se pare că, i-a moștenit pasiunea pentru muzică. Artistul a dezvăluit că dansează și cântă împreună cu cea mică, pentru a-i dezvolta cât mai mult simțul artistic.

„Eu mă trezesc dimineața și primele ore din zi eu le petrec cu ea, ca să poată ea (n.r. Gina Pistol) să mai doarmă. Ne uităm la animale, ascultăm toate sunetele, toate piesele, are piese preferate. Piesa ei preferată în momentul ăsta este Adventure of a LifeTime de la ColdPlay. Are urechea formată încât cunoaște instantaneu piesa. Dansează.

Ea seamănă cu amândoi, depinde de ce grimase face. Dacă zâmbește, seamănă cu mine, dacă râde, seamănă cu Gina. La priviri, cu mine seamănă. Noi am și călătorit foarte mult cu ea. Am fost în vreo 4,5 țări împreună, până în momentul ăsta. E foarte cuminte. Citim cărți și, dacă nu, cântăm, ne jucăm. Ea când aude ceva cântat de mine, se oprește din orice, zici că e hipnotizată”, a declarat Smiley.

