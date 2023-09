L-au dat afară pe Tudor Chirilă de la Vocea României din cauza unui scandal, dar au revenit asupra deciziei. Cum putea să-și piardă Pro TV cel mai popular jurat al emisiunii muzicale

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai îndrăgiți, dar și controversați antrenori de la Vocea României. Celebrul artist este mereu în centrul atenției datorită faptului că se numără printre cei mai doriți jurați de către concurenți. De altfel, este și o fire directă și glumeață, așa că spune mereu ce crede, fără nicio ezitare. La un moment dat, s-a zvonit că solistul își face „bagajele” și se mută de pe scaunul emisiunii fenomen de la Pro TV către alt canal de televiziune. Ce ar fi decis șefii postului de pe Pache Protopopescu?

Tudor Chirilă este jurat de ani buni la Vocea României, unde se numără printre cei mai doriți antrenori de către concurenții care pășesc pe scena celebrului show. Artistul a reușit să aducă multe trofee în echipa lui și tocmai din acest motiv, mulți concurenți consideră că juratul își pune amprenta bine în emisiunea de la Pro TV. Chiar și așa, de-a lungul timpului, Tudor Chirilă a stârnit multe controverse din cauza modului său sincer de a se exprima.

A spus mereu ce crede, fără a avea vreo ezitare, motiv pentru care ar fi fost la un pas să plece din competiția fenomen. Acum ceva vreme, după mai multe înțepături cu Irina Rimes, Tudor Chirilă ar fi putut să spună adio concursului muzical de la Pro TV. Ba chiar se zvonea că urmează o mutare de mare anvergură pentru cântăreț la un alt post de televiziune, după ce ar fi fost dat afară de șefii canalului TV de pe Pache Protopopescu. El ar fi primit o ofertă din partea Kanal D, pentru un proiect pe care șefii trustului turcesc îl aveau în plan. În cele din urmă, lucrurile s-au sfârșit bine pentru interpretul de la Vama Veche și a rămas pe scaunul lui de jurat de la Vocea României.

Tudor Chirilă, certuri serioase cu Irina Rimes

Nu puține au fost discuțiile între Irina Rimes și Tudor Chirilă. La un moment dat, în timpul filmărilor, artista a izbucnit în lacrimi după o ceartă cu al ei coleg de emisiune. Au purtat o discuție serioasă, care s-a lăsat cu mulți nervi și lacrimi amare. Într-un final, cei doi au dat mâna și au făcut pace, însă cântăreața n-a putut uita nimic.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a declarat Irina Rimes, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar.

