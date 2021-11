Ce salariu are Mihai Bendeac, de fapt. E plătit în lei. A recunoscut din greșeală la iUmor de la Antena 1

Mihai Bendeac face parte din familia Antena 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. În cadrul unei ediții a emisiunii la masa căreia este jurat a recunoscut, din greșeală, ce salariu are. Este plătit în lei.

Pe lângă faptul că Mihai Bendeac este unul dintre cei trei jurați de la masa emisiunii ”iUmor” de la Antena 1, acesta activează și în lumea teatrului românesc și se ocupă și de alte proiecte. Într-o discuție cu Delia Matache, artista mărturisea că scoate din buzunare sume mari pentru haine și accesorii, iar Mihai Bendeac i-a spus, enervat fiind, ce salariu are la teatru.

După ce Delia a dezvăluit suma pe care a dat-o pe un colier, Mihai Bendeac a dezvăluit ce sumă primește de la teatru pentru activitatea sa profesională. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a mărturisit: 6400 de lei, adică aproape 1300 de euro.

”Am salariu la teatru 6.400 de lei”, a spus Mihai Bendeac la ”iUmor”. Apoi, a venit și replica Deliei: ”Câștigă o grămadă de bani, ne îngroapă ăsta. Bani pe ”iUmor”, pe toate producțiile, pe carte, pe aia, pe aia. De plecat nu pleacă nicăieri, cheiltuieli nu are”.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre oferta primită de la șefii Pro TV-ului

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust. Mihai Bendeac și-a motivat decizia vehementă în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu.

Sursă foto: Captură video Youtube