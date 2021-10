Am aflat ce salariu are Mihai Bendeac la Antena 1! De asta nu a vrut să plece la Pro TV

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. De-a lungul timpului, Mihai Bendeac a primit oferte, însă a rămas fidel Antenei. Ce salariu are actorul și de ce nu a vrut să plece la Pro TV?

De-a lungul timpului, Mihai Bendeac s-a afirmat de multe ori în spațiul public. Pe lângă banii pe care îi strânge din spectacole, actorul primește salariu și de la Antena 1, fiind jurat în cadrul emisiunii „iUmor”. Iar, în cadrul unui interviu, Mihai Bendeac vorbea despre faptul că părinții lui sunt cei care ar gestiona veniturile pe care actorul le încasează, motivând că ”pierde lucruri„. Despre veniturile sale, însă, s-a aflat accidental din declarația de avere a tatălui său, care este inspector la Agenția Domeniilor Statului. De acolo reiese faptul că actorul câștiga în anul 2017 cel puțin 7000 de euro lunar.

”Părinţii mei se ocupă de gestionarea veniturilor mele, în exclusivitate. Am un card, pe care îl pierd la fiecare două luni, tata având mereu altul de rezervă, card pe care tata, din când în când îmi pune nişte bani”, a povestit amuzat Bendeac, completând: ”Pierd lucruri. Dacă îmi dai un ac şi mă laşi trei minute, l-am făcut dispărut. Nu pot să umblu cu buletinul sau cu permisul de conducere la mine, pentru că le pierd. Am doar nişte copii în maşină. Când văd acte, îmi transpiră palmele”.

De asemenea, potrivit Fanatik, Mihai Bendeac ar fi făcut din televiziune, în doar cinci ani, aproape jumătate de milion de euro.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre oferta primită de la șefii Pro TV-ului

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust. Mihai Bendeac și-a motivat decizia vehementă în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

”Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu”, a fost discuția între Mihai Bendeac și Cătălin Măruță.

Sursă foto: Captură video Youtube