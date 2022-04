Ce salariu are un angajat la benzinăria Mol? Cât câştigă cu tot cu şpagă cei de la Petrom sau OMV

Depinzând de continent, regiune sau țară, angajații de la benzinării primesc salarii diferite. Stațiile de alimentare primesc, zilnic, mii de clienți. Ce salariu are un angajat la benzinăriile Mol, Petrom sau OMV?

Angajații benzinăriilor iau contact cu oamenii zilnic. Fie că sunt cei care ajută cu alimentarea autoturismelor, fie că sunt cei care se află în interior, la casierie, aceștia se află la dispoziția clienților zi și noapte. Însă, ce salariu încasează un angajat la benzinăriile Mol, Petrom sau OMV?

Salariile diferă în funcție de benzinărie, vechime și poziție. De exemplu, într-o benzinărie Mol din Constanța, un angajat pe poziția full time de Casier cu o experiență de doi ani ia, lunar, un venit net de 1900 de lei. Mai primește tichete de masă în valoare de 220 lei și un alt bonus de 100 de lei, arată undelucram.ro.

Pe de altă parte, un angajat pe poziția de IT Infrastructure Support, în Cluj Napoca, la benzinăria Mol, care are experiență de un an, încasează lunar un venit net de 3600 de lei, tichete de masă în valoare de 200 lei și bonusuri anuale de 1700 de lei.

Un angajat pe poziția de Testing&Complaint Expert la benzinăria Mol, tot în Cluj Napoca, încasează un venit lunar net de 3500 de lei, tichete de masă de 200 de lei și alte bonusuri anuale de 3000 de lei.

Un angajat pe funcția Stagiar, la o benzinărie Petrom din Brazi, cu o experiență de până într-un an, încasa, în anul 2018, un salariu net de 1700 de lei. De asemenea, un angajat pe funcția Casier, tot la Petrom, însă în Galați de data aceasta, la regim full time, încasa lunar un venit lunar net de 2000 de lei.

De asemenea, angajații care îi ajută pe clienți să își alimenteze autoturismele ar putea să mai facă în jur de 100 de lei, zilnic, dacă au noroc.

A fost haos în luna martie, după ce un litru de motorină s-a vândut cu 11 lei

În data de 9 martie 2022, mulți români au avut parte de un șoc, atunci când au văzut că, la unele pompe de alimentare cu combustibil, prețurile au crescut excesiv. De exemplu, atunci, în județul Bihor, un litru de motorină și benzină s-a vândut și cu 11 lei.

Românii din mai multe județe au format cozi interminabile la benzinării, de teamă că prețurile ar fi putut crește mai mult, atunci. Atât în București, Timișoara, Drobeta Turnu Severin, cât și în alte orașe din țară s-au format cozi imense cu mașini care se pregăteau să prindă un loc la pompă, pentru alimentare, în martie. Totuși, nu trebuie să existe motive de panică, deoarece, așa cum a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, România are stocuri suficiente de carburant. De asemenea, Guvernul României nu va permite tentativele de speculă sau vreun derapaj.

“Nu există motive reale pentru creșteri accelerate de prețuri în România. Țara noastră are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant. Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă”, a declarat în luna martie Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

