Ce salariu ia Gigi Becali de la Parlament. A fost șocat când a văzut cât de mult încasează

Recent, Gigi Becali, deputat AUR și cunoscut om de afaceri, a atras atenția asupra cheltuielilor excesive din Parlamentul României. Experiența i-a oferit prilejul să observe direct cum sunt administrați banii publici. În mod surprinzător, el s-a declarat șocat de nivelul sumelor încasate și de costurile asociate funcției de parlamentar.

În cazul lui Becali, fondurile sunt utilizate pentru plata mai multor consilieri, inclusiv avocați și specialiști care contribuie la proiectele sale legislative. Totuși, această utilizare este o excepție, fiindcă mulți parlamentari preferă să gestioneze aceste sume fără o transparență completă.

Conform afirmațiilor sale, sumele primite de deputați sunt mult mai mari decât munca prestată, iar veniturile totale includ numeroase beneficii care cresc considerabil costurile pentru bugetul de stat. Becali a declarat că în decembrie 2024, după doar câteva zile de activitate parlamentară, a primit 10.000 de lei. În opinia sa, această sumă este excesivă, având în vedere volumul efectiv al activității desfășurate.

Patronul FCSB a remarcat și alte forme de cheltuieli, cum ar fi diurnele, deconturile și alte beneficii suplimentare, despre care consideră că nu sunt necesare la un asemenea nivel. În medie, un parlamentar român poate ajunge să câștige aproximativ 11.500 de euro pe lună, incluzând indemnizația brută, sumele forfetare pentru birouri parlamentare și alte alocații.

“În luna decembrie eu am fost de trei-patru-cinci ori la Parlament. Și-mi zice: ‘Vezi că trebuie să mergi la casierie, să ridici nişte bani’. ‘Ce bani mă?’. Şi când mă duc acolo, primesc 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru că am fost de câteva ori la parlament!!! Iau şi pensia vreo 2.000 de euro, mai am şi pensie urmaş de la tata… Eu iau vreo 3.000 de euro aşa, degeaba aşa… Şi acum o să primesc şi pensie de deputat român. Cred că o să am vreo 5.000 de euro. Ce să fac cu atâţia bani? Bani degeaba”, a mai spus Gigi Becali.