Motivul pentru care Gigi Becali nu mai consumă alcool: „A venit salvarea, a văzut că...”

La cei 66 de ani ai săi, Gigi Becali se menține impecabil. Patronul FCSB a dezvăluit că acordă o atenție deosebită alimentației sale și a renunțat la unele produse care îi fac rău. Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera nu consumă deloc alcool, iar în spatele acestei decizii se află o poveste neașteptată. Afaceristul a explicat motivul pentru care a renunțat la băutură.

Gigi Becali a fost mereu sincer în interviurile sale și nu s-a ferit să vorbească nici despre momentele mai puțin plăcute din viața sa. Recent, latifundiarul din Pipera a povestit un episod dramatic, în urma căruia a luat decizia de a nu mai consuma alcool.

Citește și: Patronul FCSB i-a îngrozit pe locuitorii unei celebre stațiuni din România! Și-a făcut stână, dar… Câinii lui Gigi Becali le-au omorât caprele și găinile!

Aflat în Parlamentul României, Gigi Becali a oferit un interviu în care a vorbit despre decizia sa de a renunța complet la alcool. Ei bine, în spatele acestei hotărâri drastice, se ascunde o poveste neașteptată.

Patronul FCSB a mărturisit că a intrat în comă alcoolică în copilărie și a fost la un pas să moară. La acel moment, latifundiarul din Pipera mersese cu tatăl său la un bar. Bărbatul a lăsat o cană cu vin pe masă, iar Gigi Becali a băut-o pe toată.

„Era un cântec Horea, Cloșca și Crișan patriotic. Vadim mi l-a găsit, mi l-a pus, auzise și el că povestisem. Eu când am intrat în bar s-a oprit muzica și a intrat Horea, Cloșca și Crișan. Am venit la București când aveam 9 luni. La un moment dat, tata a luat o cană și a lăsat-o pe masă. Eu am băut toată cana de vin și am intrat în comă.”, a mărturisit Gigi Becali, într-un interviu postat pe TikTok.