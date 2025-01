Gigi Becali, victima noului virus chinezesc: „Nu am mai pățit niciodată”. Cum se simte patronul FCSB

Anul 2025 a început cu stângul pentru Gigi Becali, patronul FCSB, care s-a confruntat cu probleme de sănătate neașteptate. Se pare că acesta a ajuns pe mâinile medicilor, după ce ar fi fost infectat cu noul virus chinezesc. Însă, deși starea sa nu a fost una prea bună, Gigi Becali a refuzat tratamentul prescris de medici.

De câteva zile, Gigi Becali nu s-a simțit bine, și după mai multe simptome care i-au dat bătăi de cap, a ajuns pe mâinile medicilor. Patronul FCSB a mărturisit că s-a confruntat cu o tuse persistentă și nopți albe și a avut o stare generală de rău. Se pare că toate acestea ar fi fost provocate de noul virus care face ravagii în China.

Așa cum spuneam, în ultimele zile, Gigi Becali s-a simțit destul de rău și asta pentru că ar fi fost infectat cu Metapneumovirusul uman (HMPV), un virus originar din China, care începe să se răspândească rapid și în alte țări. Simptomele sunt similare cu cele ale gripei și includ tuse persistentă, febră și dificultăți de respirație, iar în cazul lui Gigi Becali, acestea s-au manifestat intens.

„În viața mea nu am mai pățit așa ceva. Tușeam încontinuu, nu puteam să dorm, tușeam când mă puneam în pat. Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva”, a declarat Gigi Becali.

Deși medicii i-au recomandat tratament cu antibiotice pentru a preveni complicațiile, Gigi Becali a refuzat categoric, preferând să urmeze un tratament naturist. Omul de afaceri a explicat că boala i-a oferit un prilej de reflecție și rugăciune.

„Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică să fac rugăciune de noapte. M-a obligat să priveghez acum. Când ești bolnav, ești cu gândul mai mult la rugăciune. Am zis ‘Doamne, îți mulțumesc’. E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav”, a mai spus Gigi Becali.