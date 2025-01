Gigi Becali, mărturii după ce a fost infectat cu HPMV. Patronul FCSB a trecut prin iad

Într-o recentă declarație, Gigi Becali (66 de ani), patronul clubului de fotbal FCSB, a vorbit despre starea sa de sănătate după ce a fost infectat cu virusul HPMV, care face ravagii în China. În cazul latifundiarului din Pipera, boala s-a manifestat extrem de agresiv. Cum a reușit să se vindece, de fapt?

Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a vorbit despre perioada în care s-a luptat cu virusul HPMV, un virus originar din China. Din cauza virozei respiratorii, latifundiarul din Pipera a avut mari bătăi de cap, însă a reușit să depășească perioada critică.

Virusul HPMV sau virusul Metapneumovirus este un virus respirator care a făcut prăpăd în China și care a ajuns recent în mai multe țări din Europa, inclusiv în România. Acest tip de virus a fost indentificat în anul 2001 și este un tip de virus responsabil de majoritatea virozelor respiratorii, cu episoade de tuse convulsivă, secreții nazale, congestie nazală și respiratorie.

În cel mai recent interviu, Gigi Becali a oferit detalii despre perioada în care a fost infectat cu virusul HPMV. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că a fost una dintre cele mai grave răceli pe care le-a avut până acum. În cazul său, boala s-a manifestat cu stări de rău și tuse convulsivă.

Gigi Becali a mai declarat că a ales să se trateze cu remedii naturiste, chiar dacă medicul i-a recomandat să ia antibiotic. Totodată, omul de afaceri a mărturisit că perioada în care a fost țintuit la pat a reprezentat un moment oportun de a se apropia și mai mult de Divinitate, să se roage și să practice recunoștința.

”Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva. Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică fac rugăciune de noapte. E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport Special.