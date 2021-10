Ce salariu primește Dan Negru la Antena 1 și ce studii are, de fapt. Avea cele mai mici note din clasă

Dan Negru este unul dintre cei mai respectați și îndrăgiți prezentatori de televiziune din România. Ani la rând, acesta a fost numit „Regele Audiențelor”, prezentând emisiuni care au prins publicului. Ce studii are cel care este pe micile ecrane de peste 20 de ani și ce salariu primește vedeta Antenei 1?

Dan Negru a fost inclus în ”Top Host European Broadcast”. Este unul dintre cei mai longevivi prezentatori tv din țară, iar emisiunile pe care le-a prezentat au avut întotdeauna succes. Însă, ce studii are, de fapt, Dan Negru? Prezentatorul TV a terminat Liceul Economic din Timișoara, nota de la BAC fiind 9,20, spunând că a fost cea mai mică notă din clasă. Apoi, Dan Negru a absolvit Facultatea de Drept și Facultatea de Jurnalism.

Ce salariu primește Dan Negru la Antena 1?

Despre salariul pe care îl încasează Dan Negru s-a tot speculat, de-a lungul anilor, în presă. La un moment dat s-a spus că prezentatorul TV ar încasa și 40.000 de euro lunar, însă adevărul este cu totul altul.

”Nu iau 40 mii de euro pe luna din tv așa cum zic azi ziarele. N-o face niciunul dintre noi pentru că publicitatea nu suportă așa ceva, dar și pentru că meseria mea, de “prezentator tv” a dispărut. Ea există doar ca să justifice eșecurile. Pe cât de mult se vorbește despre rolul lui Mircea Radu în eșecul “Ie Românie” pe atât de puțin se vorbește de rolul lui Cosmin Cernat în succesul “Exatlon”. Am un job de acar Păun. Când intr-un accident feroviar petrecut la Buzău au murit 66 de oameni a fost găsit un singur vinovat: Ioan Păun, un acar. De Revelion, un ziarist mi-a spus că nu va da știrea “Negru lider de 18 ani” dar că are pregătită prima pagina pentru când va fi “Negru, prima data înfrânt de Revelion”. Meserie de acar Păun în care nu câștigam 40 mii/luna nici eu, nici Esca, nici Cabral și nici Răduleasca”, spunea el.

Vezi și DAN NEGRU, DESPRE RETRAGEREA DE LA TV: “CÂND NU VOI MAI PREZENTA INTERES PENTRU BUSINESS, MĂ VOR ARUNCA FIX CA PE UN CÂINE NEFOLOSITOR”

De asemenea, despre acest subiect a mai scris Dan Negru, într-o postare pe Facebook. În presă s-a vehiculat, din nou, că prezentatorul TV ar încasa și 100.000 de euro pe sezon.

„A apărut azi un alt clasament al salariilor în televiziune și m-am văzut pe locul doi după Esca…???. NU! Nu iau 135 mii de euro/sezon, după cum sunt sigur că nici Esca nu ia milionu pe an pe „fluturaș”. Dar dacă e atâta interes înseamnă ca o să fie cool ziua în care o să-mi arăt ”fluturașul” de Revelion”. Totuși, într-una dintre cele mai sărace piețe de publicitate din Europa, cum e cea din România, sunt oameni care apar la televizor pe un salariu comparativ cu cel al lui Richard Quest de la CNN. Richard Quest în America, pe o piață de publicitate de vreo 200 miliarde și ai noștri aici, pe una de nici juma de miliard… Quest are una bună despre bani: „Dacă vrei să ştii ce părere are Dumnezeu despre bani, uită-te la ce fel de oameni îi dă” ???”, spunea el.

Vezi și DAN NEGRU, ÎNCĂ O DOVADĂ DE ZGÂRCENIE?! “REGELE AUDIENȚELOR”, ÎNTÂLNIRE DE AFACERI LA O APĂ PLATĂ

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2018, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010, este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”. În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Sursă foto: arhivă Cancan