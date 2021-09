Dan Negru, despre retragerea de la TV: “Când nu voi mai prezenta interes pentru business, mă vor arunca fix ca pe un câine nefolositor”

Dan Negru, cel cunoscut drept “Regele audiențelor”, este conștient că publicul ține în viață un prezentator TV. Este sigur că atunci când nu va mai fi în centrul atenției, va fi aruncat pe ușa din spate și înlocuit cu altcineva.

Dan Negru este o persoană discretă, care apare rar în public. Este căsătorit cu Codruța Negru, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan. Cel cunoscut drept “Regele audiențelor” nu ar dori ca urmașii lui să-i calce pe urme și să ajungă în mass-media. Ar prefera ca aceștia să se îndrepte spre medicină.

“Sper ca măcar unul din ei să semene pe mama lor, pe Codruța și să ajungă medic. E o meserie practică. Lași ceva în urmă. Eu am împachetat fum. Când nu voi mai prezenta interes pentru business-ul tv, mă vor arunca fără să mă mai cunoască, ca pe un câine nefolositor. Televiziunile din România au făcut asta cu toți, de la Țopescu, la Andrei Gheorghe. Televizunile, proprietarii lor, directorii nu au niciun respect pentru istoria bussines-ului, pentru repere, exiști doar cât timp produci bani, nu mai contează că zeci de ani ai construit un brand sau că ai adus notorietate. Când nu mai însemni profit, nu-ți mai răspunde nimeni la telefon.

Asta e televizunea din România, total diferită de televiziunea civilizată din alte țări și e de ajuns să te uiți la Rai sau TF1 ca să vezi respectul acordat unor branduri. Noi avem niște buticuri media care-și vând marfa de pe azi pe mâine, fără respect pentru istorie, fără privire spre viitor. Bara din față e tot ce contează. Copiii mei sper să nu-și dorească lumea asta”, a declarat Dan Negru, potrivit click.ro.

Dan Negru, “regele audiențelor”

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. Este singurul moderator european de televiziune care a fosta gazdă 21 de ani consecutiv la emisiunile de Revelion televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale.

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.