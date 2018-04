Ce a scris DJ-ul Avicii în ultimul mesaj postat pe Facebook. Ți se rupe inima!

Moartea fulgerătoare a celebrului DJ Avicii a șocat o lume întreagă, iar misterul din jurul cauzelor decesului amplifică durerea colegilor, dar și a fanilor. Cu toții au izbucnit în plâns după ce au citit ultima postare făcută de artistul suedez pe pagina lui de Facebook.

Ultimul mesaj de pe Facebook al lui Avicii

Tim Bergling, așa cum era trecut în buletin, a făcut public un mesaj cu trei zile înainte de a se stinge din viață.

„Honored to be nominated for the 2018 Billboard Music Awards! Don’t miss the show, LIVE May 20th on NBC (n.r.: Sunt onorat să fie nominalizat la Premiile Billboard Music 2018! Nu ratați spectacolul, LIVE 20 mai pe NBC)”, a scris Avicii pe pagina lui oficială de Facebook.

Rudele, prietenii, colegii de breaslă, dar și fanii din toate colțurile lumii au început să plângă după ce au observat ultima lui postare. Cu toții și-au dat seama că luna viitoare gala Premiilor Billboard Music 2018 va fi unul dureros.

În 2015, peste 60.000 de mii de oameni au cântat și dansat cu DJ Avicii la ultimul concert susținut în ţara noastră.

Avicii a colaborat cu nume mari din industria muzicii internaționale

Avicii a lucrat cu Madonna, Rita Ora, Coldplay sau David Guetta și a urcat de două ori pe locul al treilea printre cei mai buni DJ din lume, în 2012 și 2013, potrivit „DJ Magazine”.