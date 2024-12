Ce se află în misterioasa zonă 51 din deșertul Nevada. Emil Străinu a dezvăluit ce a văzut în baza secretă a armatei SUA

Emil Străinu a fost prezent în platoul emisiunii CANCAN Senzațional, unde a dezbătut cele mai interesante subiecte alături de Dan Diaconescu. Generalul de armată în rezervă are o vastă experiență în tot ce ține de OZN-uri, el fiind și membru fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN). De-a lungul anilor, el a publicat numeroase cărți, articole și studii în domeniul cercetării spațiului aerian. A vizitat celebra Area 51 din Nevada, SUA, una dintre cele mai secrete baze ale Armatei Americane, dar și alte zone unde se aflau nave spațiale. Ce a văzut acolo?

Emil Străinu și Dan Diaconescu au dezbătut un subiect interesant pentru zilele noastre și nu numai, în emisiunea CANCAN Senzațional. Generalul în rezervă este cunoscut pentru studiile, articolele și cărțile publicate despre spațiul aerian și tot ce implică acesta.

Este scriitor de literatură științifico-fantastică, dar și membru fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN). El a vizitat vestitele zone secrete ale armatei SUA, din deșertul Nevada, și a văzut cu ochii lui cum arată o navă spațială imensă.

Emil Străinu a punctat faptul că nu s-a întâlnit cu niciun extraterestru în acele zone, însă a văzut nave uriașe care sfidează legile gravitației. El și-a adus aminte cum arăta o navă spațială uriașă pe care a văzut-o în zona 51: avea tot felul de forme și lumini, care-ți luau ochii! Experiența din deșertul Nevada a fost unică și, cu siguranță, Emil Străinu nu o va putea uita vreodată.

„Zona 51 e zona 51, mai există două zone, zona S4 și zona S6, unde vestitul Bob Lazar, cel care spune că a văzut OZN-urile acolo, m-am plimbat prin toată această zonă. Am fost în New Mexico, în deșert, în locul unde se spune că a fost vestitul impact al OZN-ului căzut în 1947, cu omuleți verzi și toată povestea aia.

Deși se spune că nu a existat nimic, există un monument făcut de Guvernul SUA acolo. Am fost la baza de rachete Sardia, unde se pregătesc cele mai performante rachete de cucerire a spațiului cosmic (…).

În zona 51 nu am văzut niciun extraterestru, dar am văzut nave care se pot deplasa după principii care sfidează legile gravitației, care nu au formă aerodinamică și care au mărime uriașă. Imaginează-ți o navă de 2, 3 ori mai mare decât InterContinentalul (n.r hotelul din Capitală), imaginează-ți că are tot felul de forme, țepi, rotunde, pătrate, mii de culori, mii de becuri. Ai văzut cum zboară o muscă, da?

Imaginează-ți acum acel monstru că zboară așa și pac dispare. Asta am văzut, nu numai eu. Eram ofițer activ, nu mă mai lăsau aștia să fac ce am făcut, dacă eram dus cu preșul”, a spus Emil Străinu, în emisiunea CANCAN Senzațional.