Traseul turistic din România unic în întreaga lume. Prin ce locuri de basm trece

Există un traseu turistic în România care este unic pe întreaga planetă! Vă prezentăm prin ce locuri de basm trece! Un român a reușit să îl parcurgă în doar 15 zile și a povestit prin ce aventuri a trecut, dar și de ce a fost dezamăgit. Care e fost scopul călătoriei, de fapt?

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre Via Transilvanica, un traseu turistic care se întinde pe o distanță de 1.400 de kilometri. România este traversată pe diagonală, începând de la Putna și până la Drobeta Turnu Severin. Mulți sunt de părere că acesta este ideal pentru drumeția pe jos, călare ori cu bicicleta.

Andrei Sovereșan, în vârstă de 32 de ani, a reușit să călătorească cei 1.400 de kilometri în doar 15 zile. Bărbatul a avut parte de o adevărată aventură, ajungând chiar să se întâlnească cu urșii și să fie atacat de câini de stână.

Nu putem să nu precizăm faptul că românul a avut și o dezamăgire în această călătorie: gunoaiele aruncate în natură. Tânărul este din Cugir și a început traseul aventuros de la Punta. Andrei Sovereșan a reușit să ajungă la Drobeta Turnu Severin vara aceasta.

Pentru că sezonul estival era în toi, românul a fost nevoit să suporte temperaturi foarte ridicate, în unele zile chiar și de peste 40 de grade.

Andrei Sovereșan a ales să parcurgă o asemenea distanță din dorința de a aduce în atenție o campanie de conștientizare a faptului că numeroase gunoaie sunt aruncate în munți. Românul și-a dorit să strângă bani pentru asociație, totul pentru a cumpăra o mașină de teren, la mâna a doua, pentru a aduna deșeurile.

Sportivul a fost dezamăgit să vadă prin munții de la noi din țară „de la defrișări, la construcții de vile în mijlocul pădurii”. Andrei Sovereșan iubește natura, iar alături de câțiva prieteni a curățat gunoaiele de pe traseele din munții Șureanu. Ulterior, românul a refăcut câteva trasee turistice, a pus hărți, dar și marcaje, totul în colaborare cu Direcția de Turism de la Consiliul Județean Alba și Salvamont.

„Inițial, curățam gunoaiele din văi, deoarece asta e tradiția la români: hai să aruncăm în vale, că ori le ia apa, ori cade ceva de sus și le acoperă cu pământ. Am zis să facem ceva util, așa că am montat un țarc de un metru cub, unde am pus tot felul de mesaje și afișe, astfel încât oamenii să arunce acolo doar deșeuri reciclabile. Oamenii nu au respectat asta, dar măcar nu mai aruncau gunoaiele în vale”, a declarat ultramaratonistul.