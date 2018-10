Ce se întâmplă cu adevărat în culisele emisiunii ”La Măruță”! Un fost scenarist a făcut declarații uluitoare!

La 11 ani de la prima emisie a celebrei emisiuni “La Măruță”, un fost scenarist a făcut dezvăluiri uimitoare despre ce se întâmplă cu adevărat în culisele show-ului TV.(CITEȘTE ȘI: LA 4 ANI DE LA MOARTEA “FRATELUI” SĂU, ILIE BALACI ȘI-A PREVESTIT MOARTEA: “ÎMI E DOR DE NAE!”)

Potrivit protv.ro, unul dintre oamenii ce a făcut parte timp de 11 ani din echipa "La Măruță" a dezvăluit detalii picante din culisele celebrului show TV.

“Acum serios, că în sfârşit poţi să zici, cum e Măruţă de fapt?” De o lună, de când am plecat de La Măruţă, aud tot mai des întrebarea asta! Şi, poate e doar în capul meu, dar uneori am impresia că e formulată cu tonul şi curiozitatea pe care probabil le aveau cei care îl întrebau pe Yuri Gagarin “Prietene, până la urmă, acum, când nu mai e guvernul sovietic cu ochii pe tine, zi-ne, cum e de fapt în spaţiu?”

"Am lucrat 11 ani în echipa lui Cătălin Măruţă – am fost documentarist, reporter, scenarist şi, la final, producător de conţinut. Aşa că, da, pot să răspund la: "Deci, cum e La Măruţă? Şi cum e, de fapt, omul Cătălin Măruţă?" Recunosc că mai ales la ultima întrebare am impulsul să spun râzând: "Păi OM, cum sa fie?"

”Apoi îmi amintesc că, în cel mai recent sondaj care analiza nivelul de popularitate al vedetelor din România, a reieşit ca Măruţă era în fruntea clasamentului. Adică recunoscut de mai bine de 90% din consumatorii de televiziune ca fiind star. Deci curiozitatea e perfect legitimă. Chiar dacă, aşa cum l-am cunoscut eu, lucrând cot la cot atâta vreme, Măruţă e mai OM ca mulţi alţii. Cu plusuri şi cu minusuri, cu vulnerabilităţi şi cu pitici personali, dar atât de autentic şi de uman, încât descrierea OM nu e, din punctul meu de vedere, exagerată.”, a mărturisit fostul scenarist, pentru protv.ro

Cum e omul Cătălin Măruţă?

"Dacă ar trebui să îi evidenţiez trei calităţi care ma fac sa scriu OM cu majuscule, ar fi "sufletist, extraordinar de sufletist şi foarte, dar foarte altruist." Am văzut, în 11 ani, o mulţime de oameni ajutaţi de Măruţă în afara camerelor, cu banii lui personali, cu timpul lui personal. Am văzut cum l-a luat la el acasă de sărbători pe Tudorel Popa, imitatorul de drujbe şi vapoare de la Românii au Talent, pentru că nu avea cu cine să stea de Crăciun. Şi a făcut-o fără camere sau jurnalişti! Şi da, când eu am avut probleme destul de serioase era în fiecare zi la mine la spital, cu tot cu toată echipa. Şi cu încurajări care au rămas mereu cu mine."

”De fapt, aş putea să scriu până mâine poveşti reale care să îi certifice calităţile, dar sunt sigură că mulţi şi-ar da ochii peste cap cu întrebarea “dar defecte nu are Măruţă?” BA DA! Trei expresii relevante? “Încăpăţânat, foarte încăpăţânat şi foarte-foarte încăpăţânat.”

Exact, pe niveluri, în funcţie de context. Colegii cărora le-a schimbat desfăşurătoarele înainte de direct sau care au negociat cu el pe un subiect o săptămână, ştiu ce vorbesc. Şi el ştie, pentru ca partea bună şi faină e că, după lupte seculare şi încăpăţânate, îşi dă seama şi devine mai deschis” , a mărturisit fostul scenarist.

Cum e La Măruţă – LIVE, zi de zi



”E dinamic, foarte dinamic, stresant, foarte stresant, frumos, foarte frumos, creativ, enervant, gălăgios, presant şi nu ştiu dacă am zis frumos şi stresant? Într-un ritm atât de alert, cu un volum mare de muncă, e nevoie să ai nervii tari şi motivaţie puternică pentru care să lucrezi acolo. Şi e nevoie să îţi placă ce faci!

Oricât ai lucra la Măruţă, 11 ani sau o lună, nu ai cum să ieşi la fel din echipă, pentru ca e genul de experienţă care te învaţă despre tine. A, şi dacă ai norocul să te fi angajat în ultimii doi ani, e posibil să ieşi şi cu câteva kilograme în plus – pentru că în redacţie se mănâncă la fel de mult ca în platou. Cum am zis, om e şi Măruţă şi oameni suntem şi noi….Şi pofticiooooooşi….”, a mai mărturisit acesta.

„În 11 ani de emisiune, am scris multe texte, numite tease-uri, menite să ţină oamenii în faţa televizorului. Acest articol nu este unul dintre ele. L-am scris pur şi simplu din suflet, în semn de „LA MULŢI ANI” pentru foştii colegi şi, din fericire, mulţi încă prieteni de La Măruţă. Emisiunea aniversează luni 11 ani de ediţii live zi de zi. Iar dacă voi aveţi nevoie de un motiv pentru care să râmâneţi încă 11 ani telespectatorii lui Măruţă, daţi drumul la televizor la ora 15:00 şi, dacă o să vă vină să zâmbiţi, acesta e motivul vostru!”, a spus acesta, în încheiere.