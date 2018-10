La 4 ani de la moartea “fratelui” său, Ilie Balaci și-a prevestit moartea: “Îmi e dor de Nae!”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut mărturii cutremurătoare de la Costin, unul dintre fiii regretatului Nicolae Manea. La patru ani de la dispariția “fratelui” său, “Minunea Blondă” și-a prevestit moartea. Îi era dor de legenda Rapidului, alături de care a trăit clipe de neuitat. În ultimele zile ale vieții, Ilie Balaci a vorbit cu băieții lui Nicolae Manea, cărora le-a spus că îi lipsește enorm bunul său prieten. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Ilie Balaci s-a stins din viață, duminică, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Moartea sa a îndoliat toată România. Fotbaliștii ”Craiovei Maxima”, familia și fanii s-au strâns, duminică, acasă la mama fostului mare jucător. Cel supranumit “Minunea Blondă” a căzut din senin, duminică dimineață, iar cei care se aflau lângă el au sunat imediat la 112. După aproape o oră de resuscitări, a fost declarat decesul. Cu doar câteva ore înainte, s-a distrat într-un club din Bănie, alături de un om de afaceri local.

Nimic nu prevestea tragedia care avea să se întâmple duminică. Cutremurător este, însă, faptul că Ilie Balaci, cu doar câteva zile înainte de a muri, se gândea la Nicolae Manea. Bunul său prieten care a pierdut lupta cu cancerul pe 15 decembrie 2014. Îi era dor de amicul său. Alături de care a trăit numeroase clipe de neuitat. “Minunea Blondă” vorbea constant cu Florin și Costin, fiii celui cunoscut drept “Ghepardul din Giulești”.

“Se gândea la tata și mi-a zis că…”

CANCAN.RO a luat legătura cu Costin Manea, care a povestit, cu o voce tremurândă, care era unul dintre marile regrete ale lui Ilie Balaci. Nu-l priveau pe el, ci pe bunul său prieten, Nae. La care se gândea neîncetat de aproape patru ani, de când l-a văzut ultima oară. Acum, cei doi foști mari fotbaliști se vor reîntâlni în ceruri. Mărturiile fiului lui Nicolae Manea sunt absolut cutremurătoare.

Putem spune, fără să exagerăm, că la 4 ani de la moartea “fratelui” său, Ilie Balaci și-a prevestit moartea! Dorul lui Nicolae Manea îl măcina intens.

„M-am întâlnit acum câteva zile cu el. Se gândea la tata. Mi-a zis: «Băi, Costine… Cupa aia care ați luat-o în ‘74-‘75 ar trebui să poarte numele lui taică-tu. Sa fie inscripționată cu numele Nicolae Manea. Că dacă nu era el, nu ajungeați niciodată acolo. Dar ce să știe ăștia de sunt acum la Rapid?» Sunt mândru că l-am cunoscut. Când un om ca Ilie Balaci vorbește laudativ de tatăl tău… Nu știu, înseamnă că a făcut și tata ceva, a însemnat ceva pentru fotbal. Îl suna și pe Florin și îi spunea mereu: «Băi, ce dor îmi e de taică-tu’». El cu tata au fost ca frații. Din păcate, Dumnezeu ia repede oamenii cu caracter. Ceea ce e trist. Si rămân unii care…”, a spus Costin, unul dintre fiii lui Nicolae Manea, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Nicolae Manea, eroul finalei din 1975!

Ilie Balaci și Nicolae Manea au fost ca frații. Adversari pe teren, dar prieteni la cataramă în afara acestuia. Meciul la care s-a referit “Minunea Blondă” a avut loc în sezonul 1974-1975 al Cupei României. “Alb-vișiniii” s-au impus cu scorul de 2-1, după prelungiri. Ion Oblemenco a deschis scorul pentru olteni, în minutul 54, iar Nicolae Manea a egalat în minutul 70. Golul victoriei pentru Rapid a fost marcat în minutul 100, tot de cel poreclit “Ghepardul din Giulești”. Ilie Balaci și Nicolae Manea au fost adversari în respectiva partidă.

Ilie Balaci și Nicolae Manea nu au fost coechipieri niciodată la echipele de club pentru care au evoluat. Ar fi putut fi, însă, la Rapid. Formație pentru care “Minunea Blondă” a regretat, până în ultima clipă a vieții, că nu a jucat.

„Vă spun sincer că regret și acum că nu am jucat la Rapid, măcar spre finalul carierei. Aș fi devenit idolul lor, Podul Grant ar fi fost al meu după doar câteva meciuri. Nici nu vă dați seama cât de mult contează pentru un fotbalist să aibă publicul aproape, iar fanii rapidiști merită tot respectul pentru felul în care își susțin echipa", spunea Ilie Balaci în urmă cu mai multe luni.

“Băi, tu dai dedicaţii pe banii mei?!”

Ilie Balaci şi Nae Manea au fost prieteni la cataramă. Cei doi colegi au trecut prin multe momente amuzante. Ambii au fost buni povestitori și era o plăcere să-i asculți “Eu şi cu Nae eram puşi mereu pe glume. M-am distrat cu el peste tot pe unde am fost. Ţin minte că eram cu el la un botez şi şi-a uitat haina pe scaun. Eu i-am luat portofelul şi am început să dau dedicaţii la lăutari pe banii lui. Pentru naşa, pentru naşu, pentru cutare, pentru cutare…. Şi după cinci, şase minute se uită la mine şi-mi zice. Am recunoscut, dar, normal, nu s-a supărat pe mine. A început să râdă şi să mă îmbrăţişeze”, și-a amintit Ilie Balaci imediat după decesul lui Nicolae Manea.

Își dorea să moară înaintea soției!

Înmormântarea marelui Ilie Balaci va avea loc miercuri, 24 octombrie. Familia celui supranumit “Minunea Blondă” a decis ca trupul său să fie depus luni la Biserica “Sf. Ilie” din Craiova. Fostul fotbalist va fi înhumat miercuri, la ora 13.00, la cimitirul Ungureni.

“S-a întâmplat repede. Nu pot să vă spun nimic. Aseară era bine, dar aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Sunt şocată. În momentele astea nu am cuvinte. Vă mulţumesc că aţi venit aici şi aş vrea să îi păstrăm memoria frumoasă. Până la 40 de ani am vrut să îi ţin numele viu şi să fie mândru de noi. Nu prea ştiu ce să vă spun. Pur și simplu i-a cedat inima! Asta s-a întâmplat. Aseară am vorbit ultima dată cu el ca să îi spun că cel mic urmează să joace pentru echipa U17. Adi joacă la ora asta la Slobozia. A aflat şi el, i-am spus că este un înger şi că va sta mereu deasupra lui.

Vara asta am fost foarte bucuroşi pentru că cel mic a fost convocat la naţională, iar cel mare a intrat la teatru. Nu am avut niciun moment de tristeţe în familie, iar nimic nu a prevestit această tragedie. Nu avea probleme de sănătate. Eu cred în Dumnezeu şi ştiu că El l-a vrut acolo sus. Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr. Tot timpul mi-a spus asta. El îi spunea mamei că ar prefera să moară înaintea ei pentru că nu s-ar fi descurcat singur. Dumnezeu L-a iubit pentru că L-a luat repede. Vreau să le mulţumesc celor de la SMURD pentru că au făcut totul foarte repede, dar nu a răspuns la nicio manevră medicală”, a spus Lorena Balaci.

“Atât a iubit Craiova asta, că a murit aici!”, a spus, printre lacrimi, și Dana, soția lui Ilie Balaci.

Cine a fost Ilie Balaci

Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. S-a născut pe 13 septembrie 1956 în Bistreţ, județul Dolj. Datorită performanțelor sale, el a primit porecla “Minunea Blondă” şi este omul de care se leagă marile succese ale Universităţii Craiova din anii ’80.

Ilie Balaci a început să joace fotbal la nouă ani, în 1965, la “piticii” Universității Craiova, şi a debutat în prima divizie la mai puţin de 17 ani (12 august 1973, Jiul Petroșani — Universitatea Craiova 1-1). O jumătate de an mai târziu, a devenit cel mai tânăr debutant în echipa națională, la 17 ani și şase luni, într-un meci contra Franţei, de la Paris, pierdut cu 0-1, pe 23 martie 1974. A marcat primul gol sub “tricolor” pe 6 octombrie 1976, într-un amical Cehoslovacia – România 3-2, iar în 12 mai 1982 a fost în premieră căpitanul naţionalei într-un amical Argentina – România 1-0. Ultimul meci la echipa naţională pentru Balaci a fost şi ultimul al lui Mircea Lucescu pe banca tehnică: România – Austria 4-0, pe 10 septembrie 1986, în preliminariile Euro 1988.

Fostul sportiv a jucat în Divizia A 347 de partide și a marcat 84 de goluri pentru Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scornicești (1985-1986) și Dinamo (1986-1988): 76 pentru “Ştiinţa”, şapte pentru FC Olt şi unul pentru Dinamo. A adunat 69 de selecții şi a marcat de opt ori pentru naţionala României, iar în două rânduri a fost desemnat cel mai bun fotbalist din România (1981 și 1982).

Ilie Balaci s-a accidentat serios în apogeul carierei, la 27 de ani, când era liderul "Craiovei Maxima" şi cel mai bun jucător român. A avut un final prematur de carieră, la 31 de ani, tocmai din cauza deselor accidentări. Cea mai gravă dintre ele, care a pus punct carierei sale de fotbalist la cel mai înalt nivel, a fost provocată de fundașul Vasile Arezanov, într-un meci de campionat, jucat la Baia Mare, la 21 februarie 1984. Din acest motiv a ratat şi Campionatul European din Franța, din 1984, deși a contribuit din plin la calificare.

Ca jucător, Ilie Balaci a câştigat trei titluri cu Universitatea Craiova (1973-1974, 1979-1980 și 1980-1981), patru Cupe ale României şi a fost semifinalist al Cupei UEFA cu gruparea din Bănie, care a devenit în sezonul 1982-1983 prima echipă din ţara noastră care ajunge în careul de aşi al unei cupe europene. A jucat 3.988 de minute pentru naţionala României şi 22.497 de minute în Liga 1 pentru Universitatea Craiova.

Ca antrenor, Ilie Balaci le-a pregătit pe Dinamo (tineret), Pandurii Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin și Universitatea Craiova. În anul 1991 a părăsit România pentru a antrena în Asia și Africa, unde a câștigat 21 de trofee cu şapte cluburi și a fost supranumit “Prințul deșertului”.