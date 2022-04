Ce se întâmplă cu Laurette, după ce a fost implicată într-un accident rutier: ”De atunci tot merg la terapie”

În luna martie a acestui an, Laurette a fost implicată într-un accident rutier în zona Tunari. În timp ce se deplasa spre domiciliu, autoturismul în care se afla a fost lovit de o altă mașină. S-a speriat extrem de tare și s-a ales cu răni ușoare. De atunci, însă, Laurette a fost nevoită să apeleze la un specialist, pentru a se liniști.

”Am fost implicată într-un accident mai grav, să zic așa. Mă deplasam spre casă, spre Pipera, să pun benzină la mașină. M-am trezit efectiv cu o mașină care a intrat în mine, nu a acordat prioritate, pur și simpu m-am trezit șocată, lovită. Am văzut moartea cu ochii. Am intrat într-o mașină, iar din mașină m-a aruncat într-un gard de beton și acolo am rămas. Mașina e daună totală, nu mai am ce să mai fac cu ea.

Eram singură, iar norocul meu a fost că nu am luat-o pe cea mică, că cu 10 minute înainte o rugasem să vină cu mine și parcă Dumnezeu a lucrat ca să vină acasă. Am avut noroc că nu a fost copilul cu mine în mașină. Dacă pățeam ceva mai grav asta era”, a spus Laurette la Antena Stars, în luna martie.

Laurette a apelat la un specialist

Laurette a fost nevoită să apeleze la un specialist, pentru a se liniști. După ce a fost implicată în accidentul rutier, aceasta a mărturisit, pentru Click!, că merge la psiholog. Aceasta a mai povestit că oamenii care se adunaseră în jurul ei au blamat-o pe ea pentru accident, însă alt participat la trafic era, de fapt, de vină. Șoferul care a provocat accidentul rutier (4 mașini avariate) are, acum, permisul suspendat.

”Merg la psiholog săptămânal după accident! M-am speriat foarte tare! De când conduc, așa accident nu am mai avut în viața mea! Am fost aruncată direct într-un gard din beton, era gata să-mi rămână creierii întinși pe parbriz! După accident, am ieșit din mașină foarte speriată! Din motor ieșea un fum gros și mi-a fost frică să nu ia foc mașina, să facă explozie. A venit Ambulanța și mi-a acordat primul ajutor. Am rămas cu răni ușoare pe corp, însă sperietura a fost așa de mare că a trebuit să merg la psiholog să mă tratez! De atunci tot merg la terapie. Lumea se adunase în jurul meu, ca la urs. Strigau la mine și mă făceau în toate felurile. Eu nu am făcut nimic, s-a constatat, de altfel, și de către Poliție că eu am fost nevinovată! N-am văzut cât poate fi lumea asta de rea, erau porniți cu toții pe mine! Mă judecau și nu știu pentru ce, că nu aveau motiv, doar pentru că sunt vedetă, că mă știau de la televizor?!”, a mărturisit Laurette.

Sursă foto: Instagram