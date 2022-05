Ce se întâmplă între Irina şi Răzvan Fodor în pat, noapte de noapte, după scandalul cu Ştefan Bănică Jr: „Mă culc bombănind”

Irina și Răzvan Fodor au trecut prin multe în timpul căsniciei. Sunt căsătoriți de 19 ani, au o fetiță împreună, iar multă lume se întreabă care sunt secretele longevității în cuplu. Deși au fost momente în care fidelitatea i-a fost pusă la îndoială, Irina Fodor a mărturisit ce se întâmplă între cei doi, noapte de noapte, după scandalul cu Ștefan Bănică Jr. Detalii neștiute!

Răzvan Fodor a trecut peste episodul “soția la Ștefan Bănică Jr. acasă”! După ce paparazzi CANCAN.RO i-au surprins pe cei doi prezentatori de la Antena 1 împreună, se pare că „apele” s-au liniștit în familia Fodor.

Ce se întâmplă între Irina şi Răzvan Fodor în pat, noapte de noapte, după scandalul cu Ştefan Bănică Jr.

Într-un moment de sinceritate, Irina Fodor a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre momentele intime din căsnicia cu Răzvan Fodor. Deși nu-i place să le spună compromisuri, se pare că prezentatoarea de la Antena 1 și-a călcat pe ”principii” și de dragul soțului a acceptat să doarmă ”ca în gară” pe canapeaua din living:

”Nu-l văd asta neapărat ca pe un compromis. El adoarme aproape în fiecare seară pe canapeaua din living. Și mă rog de foarte mult timp de el să nu mai stea acolo, să mergem în dormitor și să dormim acolo. Nu puteam și noi să dormim în dormitorul nostru mare și frumos, unde și acolo avem televizor. Mă chinui cu treaba asta de multă vreme.

Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las, în fiecare seară mă culc bombănind lângă el”, a spus Irina Fodor pentru Clik.ro

Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr, surprinși de paparazzi CANCAN.RO

Vă reamintim faptul că, recent, paparazzi CANCAN.RO i-au surprins pe cei doi prezentatori ai emisiunii ”Dancing on ice: Vis în doi”, Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor, împreună, în fața casei cântărețului. Irina Fodor a ajuns prima în fața casei lui Ștefan Bănică. A parcat și a așteptat. Două minute mai târziu, și-a făcut apariția Ștefan Bănică Jr. A parcat și el, apoi s-a îndreptat către locuința lui. L-a urmat Irina, pe care a ”preluat-o” din drum. Cei doi au intrat în casa artistului prin garaj.

Sursa foto: Instagram.ro