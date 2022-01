Ce se întâmplă între Salman Khan și Iulia Vântur? Au făcut un pas uriaș în relație

Iulia Vântur și Salman Khan, împreună pe marile ecrane! Frumoasa româncă s-a întors în India și alături de iubitul ei au pus bazele unui nou proiect. Detalii neștiute!

Iulia Vântur a rămas la fel de discretă în ceea ce privește viața personală, dar și cea profesională. Nu-i stă în fire să se laude cu noile proiecte pe care le are în afara țării, însă de data asta se pare că entuziasmul a atins cote maxime. Fosta prezentatoare TV a simțit nevoia să ”se laude” în mediul online și a oferit detalii despre noul proiect.

Vedeta de televiziune a spus public că este vorba de linia melodică a unui film, realizat de iubitul ei. Producția se numește ”Main Chala”:

”O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!”, a transmis Iulia Vântur pe Instagram.

Iulia Vântur: ”Toată viața mea e aici”

În urmă cu ceva timp, Iulia Vântur revenea în România, însă pentru o perioadă scurtă de timp și asta datorită succesului răsunător pe care îl are în India. Tot atunci vedeta de televiziune a spus despre acest proiect de suflet la care a lucrat împreună cu Salman Khan:

„Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, spunea vedeta într-un interviu.

Surs foto: Arhivă CANCAN