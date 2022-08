Ce se va întâmpla cu Alexandru Arșinel, după ce va ieși din spital. Familia marelui actor ar fi luat deja decizia

Alexandru Arșinel (83 de ani) a fost luat de urgență de la azil și dus la spital, unde se află de zile bune. Potrivit surselor, familia maestrului nu ar vrea să-l mai lase să se întoarcă la centru, după ce starea sa de sănătate se va ameliora.

În urmă cu două luni, celebrul actor a ajuns la un azil de bătrâni, după ce ar fi acuzat o cădere psihică. După ce starea sa de sănătate a început să se înrăutățească, maestrul a ajuns la spital, unde se află sub tratament cu antibiotic pentru spectru larg. Chiar și așa, infecția cu care se confruntă Alexandru Arșinel nu pare să se amelioreze.

Vestea că marele actor a fost dus la un azil de bătrâni a adus multe critici către familia lui Alexandru Arșinel. Ca urmare, apropiații săi ar fi luat o decizie în acest sens, pentru a „scăpa de rușine".

Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu Alexandru Arșinel: „Le-a fost cam rușine să-l mai lase un timp acolo”

Potrivit unor surse, se presupune faptul că familia lui Alexandru Arșinel nu-l va mai duce la căminul de bătrâni, ci va fi dus acasă.

„Copiii lui nu-l vor mai duce, după externare, la acel cămin de bătrâni din Snagov, unde a stat aproape o lună. Ei l-au dus pentru un tratament la picioare, avea escare, și acolo beneficia de confort și de tratament. Însă, s-a interpretat un pic altfel, că l-ar fi mutat acolo definitiv, și le-a fost cam rușine să-l mai lase un timp acolo. După ce va fi externat, probabil că va fi adus acasă. Starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel este delicată, fiind în continuare internat și aflându-se sub supraveghere medicală", potrivit surselor Ego.ro.