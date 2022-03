Ce și-a făcut Cătălin Botezatu la față! Fanii au crezut că nu văd bine

Cătălin Botezatu a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Creatorul de modă a postat o fotografie cu el, în care fața lui arăta un pic ciudată. Internauții au sărit imediat și l-au acuzat că și-ar fi făcut operații estetice sau chiar că ar fi folosit o aplicație prin care să își modifice fizionomia feței. Care este adevărul, de fapt?

Cătălin Botezatu are 55 de ani și a trecut deja prin multe intervenții, deoarece a avut probleme de sănătate. Cu toate acestea, el se menține în formă, însă de data aceasta ar fi călcat strâmb în fața internauților. Aceștia l-au acuzat că și-ar fi editat ultima poză pe care el a postat-o pe pagina de Instagram, folosind o aplicație de pe telefon.

Cătălin Botezatu: ”Se văd ridurile de la ochi”

Creatorul de modă a fost întrebat ce s-a întâmplat de fapt cu fața lui și care este adevărul cu poza postată pe rețeaua de socializare care a stârnit multe reacții dure, dar și unele frumoase.

”Nu am folosit niciun filtru, nimic, în plus eram bronzat pentru că venisem dintr-o deplasare, am fost într-o croazieră. Ochii îi am verzi spre albastru pentru că așa îi am din naștere! Am momente în care arăt OK, eu folosesc niște fiole pe care mi le da prietena mea Diana Baicu, care au un efect de lifting, întind pielea și țin 24 de ore.

Pentru dinți sunt recunoscut că am dinți frumoși! Dacă te uiți la poză și dai zoom cu atenție, se văd ridurile de la ochi, laba gâștii…Nu am nicio intervenție la nivelul feței, când o să-mi fac o să fiu altul, dacă se face zoom pe poze se vede că sunt riduri pe față!”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru Click.

Reacții dure la poza lui Cătălin Botezatu

Unii fani nu l-au crezut că este o poză nemodificată, așa că au sărit repede cu diferite comentarii răutăcioase, la adresa lui Cătălin Botezatu. Cu toate acestea, au existat și mulți internauți care l-au susținut pe designer și i-au făcut complimente acestuia.

”Arăți prea bine, Cătă❤️‍🔥🦍 Nu ai îmbătrânit deloc”, ”Schimbat 100%”, ” Ești mai frumos și mai sexy în realitate”, ”Nu mai scăpăm de FaceApp-ul ăsta penibil”, ” FaceApp sau nu, ești un bărbat frumos”, ”Tare mult îmi place poza, ai întinerit🥰🥰🥰👏👏👏🔥🔥🔥, bravo, Cătălin”, ”Mulți se uita la poză, puțini înțeleg !🙈 Și cu criticile oamenilor și fără ele, el tot același CATALIN BOTEZATU rămâne !😉♥️ Duminică frumoasă, Cătălin!”, ”Cu sau fără mască arăți minunat 👏. Dar prefer fără mască 🤗”, ”Ce tare e editată poza”, ”Waww, credeam că e băiatul tău despre care s-a speculat prin presă că îl ai!”, ”Dacă o mai filtrai mult arătai de 16 ani”, au fost doar unele dintre sutele de comentarii lăsate la poza lui Cătălin Botezatu de pe pagina sa personală de Instagram.