Ce și-a făcut Raluca Bădulescu la față? A ajuns de nerecunoscut

Raluca Bădulescu, schimbare uluitoare în acest început de primăvară! Și-a făcut o intervenție facială, iar acum vedeta este de nerecunoscut! Dar nu în sens negativ.

Ridurile i-au dispărut ca prin minune, iar artista radiază acum de fericire! Un tratament de ultimă generație a făcut totul pentru a o ”lumina” pe celebra Bădulescu. Este vorba de biolifting, considerat în prezent cel mai eficient mod de a arăta perfect fără bisturiu.

“Eu merg odată la câteva luni la medicul meu, Iancu Morad, și îl rog să-mi recomande cele mai eficiente proceduri anti-ageing. Acum, că a sosit primăvara, el mi-a recomandat biolifting. Toată procedura a durat o oră și jumătate și o voi repeta o dată la trei luni în primul an, iar apoi o voi face o singură dată pe an pentru întreținere. E perfecta, nu se compară cu nicio cremă, oricât de scumpă ar fi ea”, a spus Raluca Badulescu pentru wowbiz.

Raluca Bădulescu a slăbit nu mai puțin de 70 de kg: ”Regula mea e simplă…”

Raluca Bădulescu a slăbit nu mai puțin de 70 de kg, iar jurata ”Bravo, ai stil” s-a urcat pe cântar şi a avut parte de o mare surpriză când a văzut cât cântăreşte. Dar Raluca Bădulescu pare că a descoperit secretul cu ajutorul căruia să-şi satisfacă toate poftele culinare, fără a avea însă probleme cu kilogramele. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)

“M-am cantarit, da, cum sa nu. M-am mentinut. Am tot 57 de kilograme, cat aveam in decembrie, inainte de Craciun. Mi-a iesit si de aceasta data. Am mancat de 20 de ori pe zi, tot ce am vrut, dar in cantitati foarte mici. Mama mi-a pregatit un tort numai pentru mine. Am avut tortul meu, dar am mancat 2-3 lingurite din el de cateva ori pe zi. Regula mea e simpla: mananci ce vrei, dar foarte putin. Vrei sarmale? Poftim o sarma si cu asta basta – asta e prima ta masa! Vrei tort, mananci tort cateva lingurite si gata, pa, la revedere – ai bifezi a doua masa! Adica nu te asezi la masa si mananci felul 1, felul 2, felul 13, ciugulesti din ce vrei cate putin. Am avut si eu temerea asta sa nu cumva sa iau in greutate, dar de fiecare data cand mancam mai mult, a doua zi o lasam mai moale”, a declarat Raluca Badulescu pentru kfetele.ro.