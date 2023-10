Ce și-a luat în bagaje Iulia Albu la America Express. I-a rupt spatele partenerului, Mike, dar n-a interesat-o

Iulia Albu și partenerul ei, Mike, participă în noul sezon America Express de la Antena 1. Criticul de modă nu a lăsat nici de data acesta produsele de înfrumusețare acasă, pregătindu-și minuțios bagajul pentru această aventură. De altfel, produsele pe care le-a luat în bagaj au o greutate considerabilă, motiv pentru care iubitul ei nu a ezitat să facă un comentariu pe marginea acestui aspect. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Iulia Albu și Mihai Alexandru au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express. Cei doi concurenți de la Antena 1 s-au pregătit din timp pentru această călătorie. Criticul de modă și-a îndreptat atenția nu doar asupra ținutelor și a produselor de igienă, ci și asupra celor de cosmetică. În bagaj, Iulia Albu și-a pus mai multe produse de machiaj, motiv pentru care Mike a reacționat.

Văzând că bagajul Iuliei Albu are o greutate considerabilă, Mike a reacționat: „Ai un kilogram și jumătate de cosmetice, nu sunt chiar puține”. Totuși, criticul de modă a ținut să precizeze: „Este o experiență pe care nu o poți cumpăra cu bani. Oricât ai fi de bogat, nu-ți poți cumpăra intrarea în America Express și cred că, pentru oricine ar fi aici, ar fi un mare câștig, din punct de vedere emoțional”.

Tot înainte de a porni în aventură, Iulia Albu a mărturisit: „Noi, din America Express, vom pleca fie căsătoriți, fie divorțați înainte să ne căsătorim!”.

Iulia Albu se resimte după participarea la America Express

După revenirea în țară de la America Express, Iulia Albu a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că a trecut printr-o perioadă obositoare. Vedeta ne mărturisea, în luna septembrie, că are dureri de cap și probleme cu somnul. Totuși, dacă ar avea de ales, s-ar reîntoarce la America Express. De pe listă a exclus show-ul Survivor, nefăcând parte din preferințele personale.

„Și acum mă doare capul. Înainte munceam o săptămână fără oprire și nu aveam nimic. Nu știu ce să zic. Nu mai aveam deloc putere. Am fost și mi-am făcut analizele. Totul e ok. Dar știi cum e: pacientul e viu, dar mort copt. Nu-mi pot reveni nici cu somnul. Dorm toată ziua și nu pot dormi noaptea. Am de filmat, de făcut poze, întâlniri. Mi-a plăcut foarte mult. M-aș mai duce la America Express. Prefer acest show în orice zi, la orice oră. La Survivor nu. Nu face parte din sfera mea de interes deloc”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Mai multe informații se regăsesc AICI.

Sursă foto: Antena 1