Iulia Albu a ajuns, de urgență, la spital. Participarea la „America Express” a distrus-o fizic, iar CANCAN.RO are informații de ultimă oră: „Nu mai aveam deloc putere și…”

Iulia Albu se resimte, după ce a participat la „America Express”, alături de Mike, iubitul său. Cunoscutul critic de modă a ajuns de urgență să-și facă analizele, întrucât acuza stări de oboseală și dureri periodice de cap. Vedeta a mai declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nu este însărcinată și că nici acum nu și-a revenit cu somnul.

Iulia Albu a fost tot timpul un „argint viu”. Potrivit propriilor mărturisiri a avut săptămâni întregi în care a lucrat fără vreo zi de pauză. De ceva timp însă, mai precis de când s-a întors de la America Express, vedeta acuză stări de obsoseală și dureri de cap. Motiv pentru care, aceasta a fost nevoită să-și facă analizele.

„Și acum mă doare capul. Înainte munceam o săptămână fără oprire și nu aveam nimic. Nu știu ce să zic. Nu mai aveam deloc putere. Am fost și mi-am făcut analizele. Totul e ok. Dar știi cum e: pacientul e viu, dar mort copt. Nu-mi pot reveni nici cu somnul. Dorm toată ziua și nu pot dormi noaptea. Am de filmat, de făcut poze, întâlniri”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu toate acestea, criticul de modă ar merge și acum la America Express, dar nu și la Survivor:

„Mi-a plăcut foarte mult. M-aș mai duce la America Express. Prefer acest show în orice zi, la orice oră. La Survivor nu. Nu face parte din sfera mea de interes deloc”.

„Vreau un copil”

Vedeta a completat că nu este însărcinată. Își mai dorește un copil, doar că nu e timpul în acest moment pentru așa ceva.

„Vreau un copil, dar nu mi-am propus. Are cum să se întâmple, dar nu sunt însărcinată. Nu-i încă momentul pentru asta. Să vedem ce vremuri vor mai veni”, ne-a mai spus aceasta.

„Foștii colegi nu vor să ia legătura cu mine”

Altfel, Iulia Albu a fost marcată de prima zi de școală, după ce și-a dus fiica la festivitatea de deschidere. Vedeta a spus că generația lor era cu totul diferită. Vedeta nu ne-a ascuns nici faptul că o perioadă a suferit pentru că, de când a terminat liceul, v nu a fost invitată la nicio reuniune de către foștii colegi:

„Ce-am văzut în prima zi de școală, am rămas marcată. Noi eram altfel, la vârsta lor. Ei sunt foarte maturi, obosiți, stresați.

La mine, prima zi era bombă. Tot timpul când începea școala, câte îmi mai propuneam, îmi făceam planuri ca de revelion. Am avut aceleași colege de bancă din clasa întâi până în a opta. Și acum ținem legătura.

Pe mine oricum nu mă solicită foștii colegi când se fac reuniuni. Nu știu care e motivul. Poate pentru că nu eram foarte populară în școală. Nu eram cool, nu fumam, eram mai reținută. Nici nu mergeam cu ei prin oraș. Ideea e că nu vor să ia legătura cu mine, de aceea nu mă invită. O perioadă m-a deranjat, acum nu. Dar doar pentru că mă știe o întreagă țară, de aia nici nu mă plac foștii colegi”.

