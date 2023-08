A sărit pe geam pentru a-și salva viața! Concurenta de la America Express a trăit momente critice, când hoții au intrat peste Iulia Albu în casă

Aflată, împreună cu o bună prietenă de-a sa, într-o casă de oaspeți, Iulia Albu a fost nevoită să sară pe geam, după miezul nopții, pentru a nu fi călcată de hoți. Vedeta a ajuns la poliție îmbrăcată într-o pijama, pentru a depune reclamație pentru cele întâmplate. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Iulia Albu a trăit spaima vieții sale, care a marcat-o defintiv. Nefericita întâmplare a avut loc în urmă cu ani buni, atunci când aceasta, împreună cu buna sa prietenă, Adela, a fost nevoită să sară pe geam, pentru a-și „salva pielea”, după ce a simțit că cineva a intrat în casă, peste ea.

Vedeta a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a ajuns la poliție, într-o decapotabilă, îmbrăcată în pijama, pentru a depune reclamație.

„Eu și prietena mea, Adela, chiar avem niște povești foarte frumoase. Noi două am sărit pe geamul unei case, la 01.00 dimineața. Aveam un proiect, pentru fundația Mihai Eminescu, a prințului Charles, un program de dezvoltare zonală și stăteam într-o casă de oaspeți. Ziua trebuia să lucrăm cu meșteri locali, să aducem cumva într-o modernitate, meșteșugul lor. Și totul s-a finalizat cu un târg foarte mare, acum mulți ani. Eram cazate într-o casă de oaspeți, și la un moment dat, am simțit că a intrat cineva peste noi. Și am sărit pe geam. Era un parter înalt. Ea având o mașină decapotabilă, așa ne-am dus până la poliție, să dăm explicații în pijamale, ca să nu zic că eram în bikini. A venit poliția, a constatat că cineva a încercat să intre, era deschisă poarta și forțată ușa”, a mărturisit Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu mireasă”

Recent, abia revenită de la America Express, Iulia Albu, fosta soție a lui Mihai Albu, cu care are o fiică de 14 ani, a îmbrăcat rochia de mireasă. Nu, nu s-a căsătorit cu Mihai Alexandru, iubitul său, cu care are o relație de mai bine de șapte ani, și nici nu are în plan să facă acest pas.

„Am îmbrăcat ultima oară rochia de mireasă, săptămâna trecută. Am avut o campanie de promovare a unui serial, pe HBO. Mi-ar fi plăcut să joc și eu într-un astfel de film… Nu mi-am dorit niciodată să fiu mireasă. Au fost momente în care mi-am dorit să mă căsătoresc, dar și altele în care nu mi-am dorit. Căsătoria nu e pe lista mea de priorități”, ne-a mai spus Iulia.

„Nu am fost în stare să mă adun”

Iulia Albu a împlinit 42 de ani, la finele lunii iulie. Cum vedeta abia se întorsese de la America Express, show la care a participat alături de iubitul ei, nu a fost capabilă să se adune, pentru a organiza vreo petrecere, după cum însăși ne-a declarat:

„Ziua mea a fost, dar nu am făcut nimic. Anul acesta a trecut așa… Am primit cadou de la apropiați, dar nu am făcut niciun fel de petrecere, pentru că nu am fost în stare să mă adun, să am energie pentru așa ceva. Dar nu este nicio problemă”.

