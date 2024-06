Ce și-a scris pe tricou George Simion în ziua alegerilor: “Viața nu merită trăită…”

Duminică, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale, în cadrul cărora românii își vor alege reprezentanții pentru următorii 4 ani. La vot au ieșit și numeroase fețe politice, iar printre acestea s-a numărat și George Simion. Liderul partidului AUR a mers la vot în prima parte a zilei, alături de soția sa. Politicianul a votat la secția organizată la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală, iar un detaliu din vestimentația sa a atras atenția.

George Simion s-a prezentat la vot pentru alegerile europarlamentare în Capitală, iar mai apoi intenționează să meargă în Vrancea pentru a-și exprima votul și la alegerile locale. În București, acesta a votat la secția organizată la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, iar vestimentația sa a atras atenția. Pentru ziua cea mare, politicianul a ales să poarte un tricou special, cu o inscripție ce a ridicat numeroase semne de întrebare.

Așa cum spuneam, George Simion s-a prezentat deja la vot. Alături de soția sa, acesta a mers la secția organizată la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală, unde a votat pentru alegerile europarlamentare. În timp ce pentru alegerile locale acesta va merge în Vrancea pentru a-și exprima votul.

La secția de votare, George Simion s-a prezentat îmbrăcat în blugi și un tricou al formațiunii pe care o conduce, de culoarea galbenă. Însă, un detaliu interesant a atras atenția. Tricoul purtat de liderul AUR transmite câteva mesaje. Pe partea din față a tricoului, politicianul a ales să inscripționeze un citat de Nicolae Bălcescu.

După ce și-a exprimat votul, George Simion a făcut și câteva declarații punctând că își dorește un vot corect. De asemenea, liderul AUR a precizat că a votat „pentru viitor, pentru schimbare”.

„Fac un apel la cei din secţiile de vot să aibă rezistenţă. Tot ce ne dorim este un vot corect, tot ce ne dorim este un vot electoral democratic.

Votul a fost scurt, în două alegeri separate, aşa că am ales să votez aici, în Bucureşti, pentru europarlamentare, şi voi merge în Vrancea, unde am domiciliul, să votez la alegerile locale. Le-au comasat, noi ne-am comportat ca şi cum ar fi două alegeri separate. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a spus George Simion.