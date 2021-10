Ce specializare are la bază Zarug, de fapt. Ce nu știai despre concurentul de la ”Asia Express”

Echipa formată din Zarug și Lorelai Bratu este foarte simpatizată de telespectatorii emisiunii ”Asia Express”. Cei doi concurenți, care au acceptat să se aventureze pe „Drumul Împăraților”, au un stil aparte și sunt foarte apreciați în mediul online.

Glumeț și plin de viață, Mihai Dan Zarug este una dintre persoanele care au reușit să câștige publicul de la ”Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”, de la Antena 1, cu felul său de a fi. Înainte să intre în lumea modei, concurentul de la ”Asia Express” a profesat ca jurist timp de doi ani. Însă, acesta și-a dat seama că dorește să facă cu totul altceva, astfel că s-a îndreptat spre pasiunea lui cea mare. Mihai Dan Zarug a absolvit Facultatea de Drept în Iași, apoi a făcut un master în Administrarea Afacerilor la École Supérieure de Gestion Paris.

Zarug a absolvit Dreptul, dar a ales calea modei

Zarug are 39 de ani și a reuşit de-a lungul timpului să îşi construiască o carieră de succes. Fie că vorbim despre mediul online sau TV, designerul a reuşit să se evidenţieze datorită calităţilor sale speciale.

”Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești. (…) Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul ”Chefi de la cuțite”.

Sursă foto: capturi video Youtube