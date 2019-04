Ce spun Marius Moga și Randi despre relația lor. „Într-un proiect nu ești singur și nu faci doar ce te taie pe tine capul”

Cu mai mulți ani în urmă, Marius Moga și Randi au lucrat la proiectul ”Morandi”, un mare succes atunci. Acum, cei doi au revenit pe piață cu piesa ”Kalinka”. Ce spun cei doi despre colaborarea pe care o au?

Randi și Marius Moga au spus cum s-a lucrat totul, într-un interviu pentru adevarul.ro. Tot acolo, au vorbit și de zvonurile conform cărora cei doi nu au mai colaborat din cauza unor motive delicate.

„Astea sunt bârfe de presă de acum mulţi ani şi nu mai sunt de actualitate. Nu s-a întâmplat asta, a fost doar o pauză de creaţie. Într-un proiect nu eşti singur şi nu faci doar ce te taie pe tine capul. Este şi un ajutor, nu doar o obligaţie, să te consulţi cu celălalt. Acum am simţit că avem ce să exprimăm din nou într-un proiect. Despre asta este vorba, nu despre ceartă sau împăcare”, a declarat Marius Moga.

„Să spunem că am pus şi bazele unor case de producţii şi am vrut să ne demonstrăm nouă că putem să facem ceva şi în România. În perioada aceea, până în 2012, cât am mers cu Morandi peste tot în lume, românii nu prea au ştiut de noi. Nici nu prea ne-am promovat atât de bine, eram atât de plecaţi cu totul încât nu mai aveam chef să ne promovăm în online”, a afirmat Randi.