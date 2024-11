Ce spun vecinii despre Silviu Prigoană, după moartea sa: „Nu știu pe nimeni din zona asta care să...”

Vestea că Silviu Prigoană s-a stins din viață a venit ca un fulger și a adus durere în sufletele apropiaților. Ce spun vecinii despre omul de afaceri, după moartea sa. Vă prezentăm cele mai noi declarații! Iată cum era privit fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu!

Silviu Prigoană a murit ieri, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Bran. Apropiații nu au decât cuvinte de laudă la adresa afaceristului, iar printre vecinii cu care se înțelegea de minune este Cristian Grețcu de la Divertis.

Cei doi nu numai că locuiau unul în apropierea celuilalt, ci actorul Cristian Grețcu l-a și interpretat în trecut. Silviu Prigoană avea o relație destul de apropiată cu vecinul său și a fost descris drept un om cumsecade, amabil, dar și glumeț.

„Nu știu pe nimeni din zona asta care să spună „Bine că s-a dus”. Toți îl regretăm și asta e, dar eu printre alții, printre personajele pe care le-am interpretat eu a fost și Silviu Prigoană (…) Foarte bine a reacționat. Într-o seară de vară, am stat aici în foișor la el, am băut un pahar de vin și am butonat pe canalul Divertis și s-a distrat la personajul Prigoană”, a declarat Cristian Grețcu, la Antena Stars.