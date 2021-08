Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt extrem de fericiți pentru că au devenit, din nou, părinți. Meseria de părinte este grea, însă cu dedicare, implicare și iubire obstacolele sunt înfruntate cu succes. Recent, prezentatoarea TV a mărturisit faptul că se simte, uneori, depășită de rolul de mămică, însă nu lasă niciodată ”garda” jos.

Adela Popescu este tare fericită de când a devenit mămică, din nou. Să fii părinte este un job full-time, iar acest lucru îl resimte și prezentatoarea TV care, recent, a mărturisit că există momente când se simte depășită de rolul de mămică. Soția prezentatorului TV Radu Vâlcan mărturisește faptul că fiecare copil are nevoie de timpul său, pentru a simți că este iubit, apreciat și în siguranță.

„Pentru că Alexandru ne-a rugat cu lacrimi amare să îl mai lăsăm la Șușani, iar noi, strânși cu ușa de această situație delicată, am fost nevoiți să îl lăsăm. Ăsta mic ne-a cam încurcat socotelile că l-a lovit dorul de mamă și bebe și a trebuit să îl luăm acasă. Una peste alta lucrurile s-au așezat grozav”, a spus Adela Popescu.

”Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții sunt foarte legați, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricât ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Când ai mai mulți copii, dragostea nu se împarte, însă timpul și atenția, da…”, a completat soția lui Radu Vâlcan.

Care este motivul pentru care Adela Popescu nu își scoate bebelușul afară în această perioadă

Adela Popescu le-a mărturisit urmăritorilor săi care este motivul principal pentru care nu își scoate bebelușul afară, în soare, în această perioadă. Temperaturile sunt ridicate, este foarte cald, iar acest lucru ar putea să îi provoace probleme copilului. Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit pe Instastory faptul că în condițiile în care îl va scoate afară pe bebeluș, există posiblitatea ca pielea lui să sufere, chiar și în condițiile în care ar sta la umbră.

„Eu am ieșit în sfârșit afară, pur și simplu nu se poate respira, nu se poate respira afară, iar asta cred că mă doare cel mai tare, că nu pot să îl scot la plimbare (n.r.pe bebeluș). Am reușit de vreo două ori așa, în jur de 19:00, să îl scot, dar a avut disconfort, nu a dormit, și îl țin mai mult în casă, din păcate. Pur și simplu nu se poate respira afară. Plus că mi-e teamă să îl scot, din cauza soarelui, efectiv, mi-e teamă să nu se ardă, pentru că știm că pielea se poate arde și indirect, chiar dacă ții bebelușul la umbră”, spune Adela Popescu pe InstaStory.

