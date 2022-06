Ce spune Carmen Harra despre relația Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău: ”Face aceleași greșeli că în trecut”

Carmen Harra, vedeta cunoscută ca psiholog și terapeut în America, a declarat, într-o emisiune online că relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu pare a avea șanse de reușită.

”Ea a pierdut șansa asta și a rămas cu niste karme nerezolvate. Nu prea dau șanse relației cu Gabi Bădălău. Aș vrea să îi dau. Este o fata frumoasă, a luptat să ajungă, însă nu îi dau șanse. Este o relație temporară. Face aceleași greșeli ca în trecut. Această relație nu are nici susținere din partea familiei lui, sunt mulți opozanți din multe puncte de vedere. Relația va rezista doar cât va fi atracție fizică. Așa se întâmplă. Ea nu are fundație să meargă în viitor. Are niste karme din trecut, plus scandalurile de țoață ziua nu pot duce decât la o ruptura. Aceasta este analiza psihologica”, a povestit Carmen Harra.

Clarvăzătoarea susține că vedeta e cea care tot timpul generează certuri și pune paie pe foc în orice situație. ”Fiecare scandal, vorbe aruncate, va degrada. Aceste nenumărate certuri duc la o ruptura totală. Împăcările astea nu repara. În felul asta se rup, în timp. Ea ar trebui să își puna o întrebare, de ce am divorțat, de ce am rămas cu copilul… Există o potrivire între ei, totuși. Sunt foarte mulți factori, însă ca să supraviețuiască testul timpului, trebuie să înțelegem toți factorii. Îmi dau seama cu ce bagaj karmic vin eu? La el sunt doi copii, la ea unul, care sunt oponenții lor, familia, foștii ei iubiți. Cine generează certurile mereu? Ea este cea care pune paie pe foc. Nu el. El nu îl văd agresiv și un certăreț”, a mai zis Carmen Harra.

Carmen Harra a prevestit moartea soțului ei

Timp de 27 de ani, prezicătoarea a ținut secret faptul că sufletul ei pereche nu va apuca vârsta de 60 de ani. Despre cel care i-a furat inima, vorbea în cadrul unui interviu că l-a cunoscut, apoi după trei săptămâni s-au căsătorit.

”L-am cunoscut pe soţul meu după două zile şi ne-am căsătorit după trei săptămâni. Eram noi doi împotriva lumii. Era un sentiment intens, care a continuat şi după trecerea lui în nefiinţă. Când am calculat data de naștere a soțului meu, când l-am cunoscut, in calculele mele era că omul ăsta nu o să ajungă la vârsta de 60 de ani. Și a murit cu 2 ani înainte de a împlini 60 de ani.

În 2001, înainte de a murit, eu i-am spus, ”Vezi că pe plămânii tăi este o problemă”.(…) Era inevitabil. Sunt lucruri pe care nu le putem schimba”, mărturisea Carmen Harra.

Carmen și Virgil s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii (SUA) și s-au indrăgostit la prima vedere. Dragostea prezicătoarei pentru soțul său s-a păstrat și după decesul acestuia, din anul 2009.

