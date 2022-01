Carmen Harra, la un pas de moarte. Prin ce momente dificile a trecut celebra clarvăzătoare

Carmen Harra a vorbit în cadrul unui interviu despre un moment dificil mai puţin cunoscut de cei care o urmăresc şi o apreciază. Aceasta a scos la iveală drama prin care a trecut în pe vremea când era doar un copil.

În vârstă de 66 de ani, Carmen Harra a devenit cunoscută în România ca și cântăreață, dar în America ea s-a făcut remarcată ca parapsiholog.

Vizionara are o poveste de viață impresionantă. Despre acest subiect a făcut dezvăluiri într-un interviu pentru clickpentrufemei.ro.

”Am văzut că există ceva dincolo de lumea asta”

Carmen Harra a fost în moartea clinică la vârsta de 6-7 ani. Aceasta a explicat cum a început să fie atrasă de paranormal, după experienţa traumatizantă pe care a trăit-o în copilărie.

”Când aveam vreo 6-7 ani, am fost în moarte clinică, după ce am căzut în râul Someş, şi am văzut că există ceva dincolo de lumea asta. De-atunci am început să percep ceva ce părea neobişnuit pentru alţi oameni. Este o abilitate a creierului numită intuiţie, pe care toţi o avem, dar multora le e frică de ea. Eu am cultivat-o. Cred în această lume metafizică, în extrasenzorial, în vieţi paralele, pentru că mi s-au întâmplat lucruri extraordinare, pe care toată viaţa am încercat să le înţeleg, să le demistific, să le analizez, să le studiez. Am şi o diplomă în Psihologie, pentru că m-a fascinat abilitatea creierului de-a trece dincolo de creierul linear”.

Mai mult, aceasta a povestit şi cum a ajuns în America: ”Am ajuns în Statele Unite când eram foarte tânără, cu 37 de ani în urmă. M-am obişnuit aici şi am rămas aici pentru că m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, cu care am trăit 27 de ani. Şi da, m-am americanizat în timp, însă am păstrat simţurile româneşti, tradiţiile româneşti, gândirea, iubirea pentru locul unde m-am născut şi graiul românesc. Cred că vorbesc la fel de bine cum am făcut-o întotdeauna, dar nu mai scriu atât de bine, după atâţia ani…”.

Sursă foto: Instagram