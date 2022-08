Ce spune Cătălin Botezatu despre Vama Veche. Cum l-a cucerit stațiunea de pe litoralul românesc

Cătălin Botezatu obișnuiește să își petreacă vacanțele în destinații de lux, însă recent a ajuns într-o stațiune de pe litoralul românesc care a reușit să „îl cucerească”. Designerul a fost pentru prima oară în Vama Veche, stațiune despre care are numai cuvinte de laudă.

Cătălin Botezatu a ajuns pentru prima dată în stațiunea Vama Veche și a rămas impresionat de atmosferă, plajă și mâncare. Designerul a explicat în cadrul unui interviu recent faptul că a fost uimit de tot ce a găsit acolo, ba chiar la un moment dat a avut impresia că nu se află în România.

Cătălin Botezatu, prima impresie din Vama Veche

Cătălin Botezatu a mers în Vama Veche la ziua de naștere a unui prieten. Designerul a mărturisit că a fost impresionat de cazare, dar și de plajele și locurile în care îți poți petrece timpul. De asemenea, acesta a fost plăcut surprins și de faptul că a găsit o varietate de preparate în restaurante.

„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în Romania. Am văzut niste locații… Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici, a precizat Cătătlin Botezatu.

Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă, Ilios. Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară.

Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici.

Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Cătălin Botezatu a fost victima unei escrocherii

Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a trecut prin clipe grele în momentul în care și-a dat seama că a pierdut câteva sute de mii de euro în urma unei afaceri. Lucrurile s-ar fi agravat în momentul în care escrocul a refuzat să îi mai înapoieze banii lui Cătălin Botezatu. Bărbatul este pregătit să își facă dreptate cu orice preț.

Totul a început în momentul în care a acceptat să vândă un apartament de lux unui om de afaceri italian. Cei doi au fost de acord cu termenii și condițiile impuse, iar italianul urma să îi plătească lui Cătălin Botezatu suma integrală în momentul în care semna contractul de vânzare-cumpărare. Din păcate, cumpărătorul nu i-a mai virat banii în cont creatorului de modă.

„Alții au datorii la mine, unii se fac că uită. Te întâlnești cu mine și te faci că nu îmi datorezi nimic, asta mă enervează. Mai am un escroc de italian care trebuie să-mi dea banii pe un apartament și nici acum nu mi i-a dat. O să-l dau în judecată.”, a spus Cătălin Botezatu.