Ce spune Cătălin Moroșanu după 20 de ani de relație cu soția lui. De ce nu mai poartă luptătorul verigheta

Cătălin Moroșanu a sărbătorit recent 20 de ani de relaţie cu soţia lui Georgiana. Luptătorul a făcut declaraţii emoţionante despre femeia care l-a susţinut necondiţionat. În acelaşi timp, sportivul a explicat şi motivul pentru care nu mai poartă verighetă.

Cătălin Moroşanu a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale. Acesta formează un cuplu cu Georgiana de peste 20 de ani, iar recent sportivul a recunoscut că este un bărbat extrem de norocos că are o soţie atât de bună şi iubitoare.

„Eu nu știu cum m-a suportat femeia asta. Sunt norocos că am cunoscut-o pe Georgiana și că mi-a fost alături de la bun început. Nu am fost vedetă, făceam naveta cu trenul împreună. Sunt chestii frumoase care au fost bine înfipte în subconștientul nostru și cred că lucrurile astea ne-au ținut împreună”, a declarat Cătălin Moroșanu, la Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: CE PĂRERE ARE CĂTĂLIN MOROȘANU DESPRE ZMĂRĂNDESCU: ”ATITUDINEA LUI VINE DE LA FAPTUL CĂ…”

„Am luat-o de tânără, nu a avut timp să mai găsească alt bărbat. Am luat-o din prima. (…) Am fost mici împreună, am reușit să ne acceptăm unul altuia defectele. (…) Pe de o parte e și bine (nr. că stau la distanță unul de celălalt mult timp), când venim acasă, e altă senzație când stăm împreună. Nu ne invadăm unul altuia spațiul. Relația înseamnă compromis, relația înseamnă respect față de partenerul tău”, a mărturisit sportivul.

În acelaşi timp, Cătălin Moroşanu a mărturisit de ce nu a mai fost văzut purtând verighetă: „Am pierdut inelul de căsătorie. În momentul în care te antrenezi, îl scoți. L-am scos odată, l-am băgat în buzunar, nu l-am mai găsit”, a explicat luptătorul.

Cătălin Moroșanu, relație sudată cu Georgiana: “Împreună am făcut foarte multe lucruri”

În urmă cu ceva timp, în spaţiul public au apărut zvonuri potrivit cărora luptătorul şi partenera lui ar avea probleme în căsnicie. Cătălin Moroşanu a negat speculaţiile şi a explicat că nu s-a gândit niciodată să se despartă de soţia lui.

“Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri.

Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți, cu fete, și automat apărea «Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă». Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm”, a declarat Cătălin Moroșanu, potrivit gsp.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan