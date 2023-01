Ce spune Cristina Cioran despre împăcarea cu Alex Dobrescu: „În situația de față…”

Cristina Cioran a fost recent invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, acolo unde a făcut dezvăluiri despre tatăl fetiței sale. Blondina este hotărâtă să nu îi mai acorde nicio șansă fostului său partener, deși el încă speră că se va împăca cu aceasta.

De când s-au despărțirt, Cristina Cioran și tatăl fetiței sale au avut o relație tensionată. Cei doi au fost implicați în mai multe scandaluri, însă ulterior lucrurile s-au liniștit și au încerca să treacă peste toate neînțelegerile. Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV nu se gândește să se împace cu Alex Dobrescu. Vedeta spune că momentele tensionate prin care a trecut alături de acesta au făcut-o să ia decizia.

„Vorbim despre copil, despre ce treburi mai avem împreună. El este cu proiectele lui, are un restaurant libanez. Am vorbit despre împăcare, dar nu este cazul. Pe hârtie, minusurile sunt mai multe. În situația de față nu m-aș împăca cu el pentru copil. Nu cred în genul acesta de compormis”, a mărturisit Cristina Cioran în emisiunea de la PRO TV.

În ceea ce privește relația pe care Alex Dobrescu o are cu fiica sa, Cristina Cioran mărturisește că cei doi se văd destul de des: „Mama mea mă ajută cu fetița. El se implică atât cât dorește. Dacă vrea să o vadă pe Ema o vede, ieșim la un restaurant, ieșim într-un parc, este normal ca fetița să ne vadă într-o atmoferă plăcută. Își dorește la câteva zile să o vadă pe Ema. Fetița îi simte lipsa și contează foarte mult prezența celuilalt părinte.”

Alex Dobrescu: „Sper să reluăm relația și să ne căsătorim”

Alex Dobrescu încă speră că se va căsători cu Cristina Cioran. Tânărul a recunoscut faptul că a greșit față de mama fiicei sale și vrea să facă tot posibil pentru ca aceasta să îl ierte.

„Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o de când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a adăugat acesta, în cadrul aceleiași emisiuni.