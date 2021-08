De-a lungul competiției, Faimoșii Elena Marin și Zanni au avut momente tensionate când nu au reușit să ajungă la un consens. Fosta concurentă din Republica Dominicană a făcut o serie de dezvăluiri despre relația de colegialitate pe care a avut-o la ”Survivor România” cu Zanni, marele câștigător.

Elena Marin și Zanni nu au avut o relația foarte bună și nici strânsă în timpul competiției ”Survivor România”, care s-a desfășurat în Republica Dominicană. Cunoscuta dansatoare susține că i-au fost aduse la adresa ei o serie de acuzații, lucru ce nu a putut să o apropie de artist. De asemenea, Elena Marin a susținut că ea și câștigătorul ediției ”Survivor România” nu pot ține ”o legătură de prietenie mai strânsă”.

”Exact același lucru am crezut și eu. L-am îmbrățișat cu foarte mare drag, am apreciat faptul că el m-a ales pe mine, i-am mulțumit, dar am observat că el nu este foarte deschis. M-am bucurat de acel reward cât am putut de mult și am crezut că este un pas spre împăcare, ținând cont că erau jocurile individuale, nu mai făceam parte din aceeași echipă și nu mai aveam motive să ne certăm. Lucrurile nu au stat așa și, la două zile distanță, lucrurile au luat-o de la capăt cu aceleași acuzații. Asta m-a făcut, din păcate, să nu mă pot apropia de el și să nu putem ține o legătură de prietenie mai strânsă”, a spus Elena Marin pentru Viva.ro.

Ce îi recomandă Elena Marin fostului coleg de competiție

Chiar dacă Elena Marin nu a fost apropiată de Zanidache în timpul competiției, aceasta îi recomandă să fie la fel de vocal în continuare și să își folosească inteligența în scopuri constructive. De asemenea, îi recomandă să se apropie de divinitate.

„I-aș sugera să fie în continuare vocal, așa cum a fost și până acum, dar să încerce să își folosească inteligența pe care o are, una foarte mare, nu numai în scopuri distructive, ci în unele mai constructive. Și i-aș mai spune să încerce să se apropie de Dumnezeu și să Îi mulțumească pentru câștigul lui”, a mai spus ea.

sursă foto: capturi video Youtube