Zanni, dezvăluiri din spatele camerelor de filmat! Ce s-a întâmplat între el și Elena Marin. „Am pus ambele mâini, nu doar una”

Nu este un secret pentru nimeni că relația dintre Zanni și Elena Marin nu a fost una tocmai roz pe parcursul competiției Survivor România. Cei doi au avut numeroase momente tensionate și și-au aruncat cuvinte grele. Însă, se pare că în spatele camerelor de filmat aceștia au împărtășit și câteva momente „tandre”.

Invitat în platoul unei emisiuni de televiziune, Zanni a făcut câteva dezvăluiri din cadrul competiției Survivor România. Faimosul a glumit pe seama certurilor dintre el și Elena Marin și a dezvăluit că au avut și momente bune.

„Nu doar că am luat-o în brațe, am și pus mâna direct. Nu o să îți vină să crezi despre cine este vorba. Ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape.

I-am pus mana pe posterior Elenei Marin, când m-am dus la râu după traseu. A zis să îi dau cu apă când eram acolo la râu, ca era murdară de nisip,și mă uitam la ea, am văzut ca e așa jucăușă și i-am spus «vezi că ai nisip pe fund» și a zis «păi spală-mă» și am pus mâna. Am pus ambele mâini, nu doar una, erau martori. Sunt băiat săritor”, a declarat Zanni, la Teo Show.

Elena Marin, jignită de colegi

Elena Marin a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor România. Aceasta a intrat în conflict cu mai mulți Faimoși, însă cel mai mare „război” l-a purtat cu Zanni și Sebastian Chitoșcă. Aceasta a dezvăluit că lucrurile erau mult mai dure în spatele camerelor, iar cei doi aveau o atitudine extrem de malițioasă.

„Sunt lucruri care nu s-au dat, probabil nu a fost timp, se întâmplau și seara, când ne puneam să dormim. Vorbeau despre cum ar mânca colivă de pe urma mea, cum mi-ar bate un cui în piept, cum m-ar arunca în foc să mă stafidesc ca o stafidă. Eu mi-am arătat sensibilitatea mereu și ei au știut să lovească acolo, mă refer la Zanni și Sebi”, a declarat Elena Marin.

