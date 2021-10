CANCAN.RO a ”detonat” „bomba” aseară! Gabi Bădălău a făcut o nouă cucerire! Este vorba despre Andreea D., are doar 24 de ani și este model. Blonda pare să-l fi zăpăcit pe bărbat cu formele ei… naturale, pentru că, da, cel puțin la nivelul corpului, nu pare să fi intervenit medicul estetician. Cu toate acestea, Gabi Bădălău susține că nu are legături de niciun fel cu blonda în care apare într-o poză cu mâna pe piciorul ei.

CANCAN.RO v-a spus că actuala relație a fiului ex-ministrului Economiei pare să fi trecut deja la următorul nivel! Gabi Bădălău n-a stat prea mult pe gânduri și a mers, alături de iubita lui, la un eveniment cu ștaif din „lumea bună” a Capitalei, eveniment la care au participat mai multe persoane. Mai exact, un botez. Deși au existat mulți oameni care i-au văzut pe cei doi împreună și au confirmat faptul că formează un cuplu, Gabi Bădălău are propria sa variantă.

(NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE MAMA LUI GABI BĂDĂLĂU NU O ARE LA INIMĂ PE BIANCA DRĂGUȘANU. CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, DIRECT IMPLICATĂ)

Contactat de reporterii CANCAN.RO, Gabi Bădălău a declarat că nu are nicio legătură cu domnișoara în cauză și chiar a negat relația cu ea.

”Eu am fost la un botez singur. Era mai multă lume la masă. În poza aia eram mai multe persoane doar că poza e tăiată, că e o fată lângă mine. Nu am nicio legătură, nu mă incriminează cu nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu am nicio legătură, nu e nimic grav!”, a declarat Gabi Bădălău, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-au împărțit gesturi tandre la petrecere

La petrecere, susțin sursele CANCAN.RO, cei doi s-au comportat ca un adevărat cuplu. S-au ținut de mână, au dansat împreună, s-au sărutat, iar toate gesturile făcute au subliniat și mai mult faptul că între cei doi ar fi o idilă.

(CITEȘTE ȘI: S-AU LINIȘTIT APELE ÎNTRE BIANCA ȘI BĂDĂLĂU?! FIUL EX-MINISTRULUI ECONOMIEI A SCOS-O LA O CINĂ ROMANTICĂ, IAR CANCAN.RO ARE DETALIILE)

Cu toate acestea, apropiații lui Gabi Bădălău nu cred că această poveste de iubire va fi una de durată. Rămâne de văzut dacă „gurile rele” au dreptate sau blonda de doar 24 de ani îl va determina pe Bădălău să o uite definitiv pe Bianca Drăgușanu, iubita oficială a lui Bădălău.

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre procesul pentru custodia copiilor

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit în emisiunea lui Dan Capatos că Gabi Bădălău este foarte schimbător în ceea ce privește procesul pentru custodia copiilor. De asemenea, se zvonește că acesta a refuzat să îi ofere cântăreței 3.000 de euro pensie alimentară pentru cei doi băieți.

„Gabi e schimbător, el joacă niște roluri. Vreau să terminăm odată, au crescut copiii și noi stam prin divorțuri. La un moment ei o să ne judece pentru ce facem acum. Sunt dispusă să renunț și la pensia copiilor. Renunț la partaj, la tot. Gabi este pe un drum rătăcit. E influențat. Această situație în care mă aflu de doi ani pe mine m-a maturizat. L-am întrebat: de ce? La mine nu există ambiții. (…)

Avem drumurile separate, vizibil, nu știu ce se întâmplă în familia lor, cum nici ei nu știu ce se întâmplă în familia mea. Nu-mi dau cu presupusul, pe mine nu m-ar putea influența nimeni niciodată, eu fac ceea ce simt eu. Această pensie a fost când noi am ajuns la mediatori, nu s-a acceptat. Vreau ca cei doi copii să rămână la mine, el să vină să îi viziteze când vrea”, a declarat Claudia Pătrășcanu la „Xtra Night Show”.