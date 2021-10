Claudia Pătrășcanu este gata să renunțe! Ce se întâmplă în procesul de divorț dintre ea și Gabi Bădălău. „Am fost dispusă să…”

Procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău este încă departe de a ajunge la final. Cei doi pare că nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar lucrurile continuă să rămână suspendate. Claudia Pătrășcanu a declarat că este gata chiar să renunțe la o sumă importantă de bani doar pentru a încheia procesul.

Procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în plină desfășurare. Chiar dacă cei doi susțin că își doresc să încheie lucrurile cât mai repede, se pare că niciunul nu este dispus să lase de la el. Astfel, de luni de zile cei doi se prezintă la tribunal și niciodată nu ajung la un numitor comun.

Claudia Pătrășcanu pare că s-a săturat de toate această situație și este chiar dispusă să cedeze. Aceasta a declarat că intenționează să renunțe la o sumă importantă de bani, mai exact 120.000 de euro, doar să i se acorde divorțul de Gabi Bădălău.

„Partajul nu mă interesează. Am fost dispusă să renunț și la pensie, doar să se termine acest calvar, să mă lase liniștită să cresc acești doi copii. Eu percep viața ca și cum am rămas singură cu doi copii și trebuie să merg înainte. Mama ne-a crescut singură, fără tată, că a murit. Mama mă sprijină când merg la concerte, tot pentru ei, ca să le fac un viitor așa cum le trebuie.

Lor nu le lipsește absolut nimic, trăiesc la fel de bine ca și când eram căsătoriți, frigiderul e mereu plin. Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri. Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, sa rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm noi. Avem o ședință cu ușile închise, următoarea înfățișare e în noiembrie. Termenele se dau greu, la distanță mare, e foarte greu, chiar nu-l înțeleg ce vrea”, a declarat Claudia Pătrășcanu playtech.ro.

Gabi Bădălău, dispus la un compromis

Pe de cealaltă parte, la ultima înfățișare, și Gabi Bădălău declara că este dispus la compromis. Dorința acestuia de a îi aduce pe cei mici aproape de el este atât de mare încât este dispus să îi asigure Claudiei și copiilor o locuință în București și să plătească toate taxele de școlarizare. Însă artista nu vrea să audă de mutatul în Capitală și vrea să îi țină pe copii aproape de ea, în Constanța.

„Claudia are niște pretenții pe care eu nu le pot satisface, eu vreau ca copiii să-și facă studiile la București, să vină cât mai aproape de mine și familia mea, lucru pe care ea nu-l acceptă (…) Ea nu acceptă, e clar că nu putem să ajungem la un numitor comun.

Eu îmi doresc foarte mult ca copiii mei să locuiască la București, aproape de mine și familia mea, eu sunt dispus să ofer pentru Claudia și copii taxele școlare, locuință, dar la București, pentru că așa mi se pare normal, o educație mai bună pentru copii e lângă mine și familia mea la București. Sunt școli bune și de stat și private, e vorba despre viitorul copiilor, despre educația lor.”, a declarat Gabi Bădălău, în urmă cu ceva timp.

