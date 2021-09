Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că a premeditat scenele din benzinărie, unde cei doi s-au îmbrățișat, iar el a sărutat-o pe gât. Artista, care inițial nu a dat o replică directă la acuzele soțului ei, a revenit cu dezvăluiri picante. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui, iar acolo aveau să se îmbrățișeze, mai mult, el a sărutat-o pe gât. Informația a fost prezentată de CANCAN.RO, iar Bădălău avea să aibă prima reacție. A acuzat-o pe artistă că a premeditat totul, că i-a sărit în brațe, iar o prietenă a ei a filmat totul. ”Consider că a făcut o acțiune premeditată, mi-a cerut să opresc mașina, să cobor și a venit la mine să mă îmbrățișeze, știind că am avut un deces în familie. Mai mult de atât, prietena ei din mașina filma toată scena. Eu sunt într-o relație și nu mă interesează această persoană, ea fiind doar mama copiilor mei”, a spus milionarul. (CITEȘTE ȘI: AVEM IMAGINILE CU CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI GABI BĂDĂLĂU ÎMBRĂȚIȘAȚI! FILMUL EVENIMENTELOR DIN BENZINĂRIE)

Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea: ”Sunt încă soția lui, nu amanta!”

Replica avea să vină din partea Claudiei Pătrășcanu. ”Și, până la urmă, de cine se ferește? Ce-l deranjează? Eu sunt încă soția lui, nu amanta. Mă poate îmbrățișa dacă simte nevoia. Noi putem avea o relație de prietenie pentru copiii noștri, copiii chiar se simt fericiți când ne văd așa. Și el mă îmbrățișează mereu când vine să ia copiii, eu asta îmi doresc până la urmă, starea de bine a copiilor noștri.

Să se înțeleagă…..Nu eu am fost cea care am cerut să-mi dea o îmbrățișare și să mă pupe pe gât. Nu am cum să premeditez nimic pentru că sunt încă soția lui în acte și mama copiilor lui. Nu văd să am alt rol atâta timp cât el nu vrea să divorțeze și mi-a spus-o clar că nu aceasta este dorința lui. Dorința mea este doar fie liniște și pace, să finalizăm divorțul și să le acordăm copiilor liniște.

Dacă a promis altceva altei femei, să-mi dea divorțul. Mie mi-a spus altceva, îl ascult mereu și încerc să-l sprijin, să-l ajut, pentru că are nevoie și vreau să fie bine între noi pentru copiii noștri. Tind să cred că el premeditează ceva și urmărește. Eu nu am teamă de nimeni așa cum el are, eu îmi asum, ba din contră, consider că nu mi-a cerut mult prin această îmbrățișare pe care i-am dăruit-o cu sinceritate, la doleanța lui cu lacrimi în ochi”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

