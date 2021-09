CANCAN.RO v-a relatat, în exclusivitate, cum au decurs scenele de tandrețe dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui. Cei doi s-au îmbrățișat, mai mult, fiului fostului ministru al Economiei a sărutat-o pe femeia care încă îi este soție. Acum avem și imaginile, venite tot pe celebra adresă [email protected].

Povestea spumoasă v-am prezentat-o în urmă cu o zi, iar acum au apărut și imaginile, dovada momentelor de tandrețe oferite de Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Cei doi s-au întâlnit, duminică, într-o benzinărie de pe Autostrada Soarelui. Au coborât din mașini și, după ce au schimbat câteva cuvinte, s-au îmbrățișat. Mai mult, el a sărutat-o, ușor, pe gât. Cele câteva momente de tandrețe petrecute în benzinărie, sub ochii a zeci de martori, au părut sincere, din suflet, de parcă Gabi și Claudia nu s-ar afla într-un crâncen divorț care se întinde, deja, de doi ani.

„Nu mă interesează această persoană, ea fiind doar mama copiilor mei”

Gabi Bădălău a explicat, a doua zi, pentru CANCAN.RO, cum a decurs întâlnirea, în accepțiunea lui.

”Consider că a făcut o acțiune premeditată, mi-a cerut să opresc mașina, să cobor și a venit la mine să mă îmbrățișeze, știind că am avut un deces în familie. Mai mult de atât, prietena ei din mașina filma toată scena”, a spus Bădălău.

”Eu sunt într-o relație și nu mă interesează această persoană, ea fiind doar mama copiilor mei”, avea să completeze fiul ex-ministrului Economiei.

Adevărat sau nu în cazul premeditării, cert este că Gabi a prins-o pe Claudia de mijloc, mai mult, a sărutat-o pe gât, oferind atunci poate imaginea zilei pentru cei aflați într-un mic repaus sau pentru alimentare în benzinăria ”buclucașă”.

„În instanță dă cu noi de pământ, iar în realitate se contrazice”

La rândul ei, Claudia Pătrășcanu avea să dea o replică, însă în cazul ultimei afirmații făcute de milionar.

”Este tatăl copiilor mei pentru care mă rog și pentru care uneori am milă pentru ceea ce trăiește, încerc să-l ajut atunci când îmi cere ajutorul, sfatul și îi doresc tot binele din lume, chiar dacă el nu mi-l dorește, așa cum pare. În instanță dă cu noi de pământ, iar în realitate se contrazice și are temeri față de multe persoane de a trăi exact așa cum ar vrea.

Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri. Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, să rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț, deși nu se vrea, motivul îl știm noi”, a spus Claudia Pătrășcanu (Vezi AICI detalii).

