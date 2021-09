EXCLUSIV Reacția lui Gabi Bădălău și a Claudiei Pătrășcanu după tandrețurile din benzinărie: ”A premedidat totul!” / ”Mă rog pentru el!”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit într-o benzinărie pe Autostrada Soarelui, iar la scurt timp aveau să se îmbrățișeze. Și, spune sursa noastră, el să o sărute pe gât. Contactat telefonic, milionarul a oferit explicația, pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, îmbrățișați în benzinărie! Ăsta a fost pontul, cu detaliile aferente, pe care l-a primit și apoi vi l-a prezentat CANCAN.RO, în exclusivitate. Cei doi au oferit momente de tandrețe în văzut zecilor de șoferi care au oprit în locul de alimentare, pe autostrada București – Constanța. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, MESAJ TULBURĂTOR DUPĂ CE GABI BĂDĂLĂU ȘI-A TRIMIS BĂIEȚEII LA PSIHOLOG: ”A VRUT SĂ MĂ INTERNEZE LA NEBUNI! LA COPII NU RENUNȚ NICIODATĂ!”)

Gabi Bădălău, care se află într-o relație cu Bianca Drăgușanu, a oferit prima reacție. ”Consider că a făcut o acțiune premeditată, mi-a cerut să opresc mașina, să cobor și a venit la mine să mă îmbrățișeze, știind că am avut un deces în familie. Mai mult de atât, prietena ei din mașina filma toată scena”, a spus Bădălău. ”Eu sunt într-o relație și nu mă interesează această persoană, ea fiind doar mama copiilor mei”, a completat el.

Reacția Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea din benzinărie cu Bădălău: ”Mă rog pentru el!”

Claudia Pătrășcanu avea să dea și ea o replică, una mai lungă, în care a vorbit despre divorțul început în urmă cu doi ani. ”Este tatăl copiilor mei pentru care mă rog și pentru care uneori am milă pentru ceea ce trăiește, încerc să-l ajut atunci când îmi cere ajutorul, sfatul și îi doresc tot binele din lume, chiar dacă el nu mi-l dorește așa cum pare. În instanță dă cu noi de pământ, iar în realitate se contrazice singur și are temeri față de multe persoane de a trăi exact așa cum ar vrea. Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri. Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, să rămânem părinți pentru copiii noștri, sa mi se acorde un divorț, deși nu se vrea, motivul îl știm noi.

Un bărbat care își dorește cu orice preț să scape de o fosta soție cu adevărat grăbește divorțul pentru a putea fi fericit cu viitoarea aleasă. Dar vă spun eu: nu există nicio viitoare aleasă și nu va exista.

NU RATA: GABI BĂDĂLĂU I-A PROPUS SOȚIEI SĂ SE MUTE LA BUCUREȘTI. CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ÎI DĂ REPLICA: ”ÎL ROADE GELOZIA, PROBABIL TRĂIEȘTE O NEFERICIRE ÎN VIAȚA LUI!”

Cât despre procesul nostru este simplu…… eu pot renunța la tot, pensie, partaj, doar să mi se acorde acest divorț odată, că am obosit și nu mai vreau să fiu legată de acest nume, vreau să-i fie bine și să se liniștească totul. Gabi este un om pierdut sufletește și emoțional.

Păcat! Nu știu ce mai urmărește și cu ce minciuni va mai veni în media și oricât de mult rău mi-ar face în instanță mie și copiilor, eu îl voi ierta, deși am crezut că nu o pot face niciodată pentru ceea ce trăiesc. Este un om care merită să fie ajutat atunci când strigă după ajutor. O fac mereu pentru copiii mei!”, a fost și reacția Claudiei Pătrășcanu.