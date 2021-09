Gabi Bădălău i-a propus soției să se mute la București. Claudia Pătrășcanu îi dă replica: ”Îl roade gelozia, probabil trăiește o nefericire în viața lui!”

Războiul continuă! Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit în sala de judecată pentru un nou termen al procesului de divorț început acum doi ani, dar o sentință nu a fost dată. Artista a sperat degeabă că, măcar în al nouălea ceas, se va încheia tot ”circul” care îi crează un real disconfort. Avea să-i transmită un mesaj lui Gabi Bădălău, tatăl copiilor ei, pe care CANCAN.RO vi-l prezintă, în exclusivitate.

Un zâmbet, cu teamă, e drept, a fost Claudia Pătrășcanu înainte de înfățișarea la un nou termen al procesului de divorț de Gabi Bădălău. Avea numeroase motive! În perioada premergătoare, relația dintre cei doi a dat semne că ”reînflorește”. Milionarul îi făcuse o vizită la Constanța, iar cei doi au mers, alături de copii lor, Gabriel și Nicholas, la cumpărături, apoi la restaurant, unde au luat masa ca o adevărată familie. Mai mult, Bădălău îi promitea artistei că va veni la inaugurarea noului an școlar, pe 13 septembrie. Doar că…

Claudia Pătrășcanu i-a dat replica lui Bădălău, după un nou termen în instanță

9 septembrie, București. Procesul se întinde. Nu a fost o ultimă înfățișare, așa cum Claudia spera, mai mult, s-a dezlănțuit ”iadul” pentru artistă în acea sală de judecată. Gabi Bădălău și-a jucat, din nou, cărțile bine servite de avocații lui. Astfel că un nou termen a fost stabilit pentru noiembrie. Între cele expuse în fața judecătorului, Gabi Bădălău a cerut ca Pătrășcanu să se mute cu copiii la București. Lucru refuzat categoric de artistă. Care și-a văzut, astfel, risipită speranța de a încheia cât mai repede procesul început acum doi ani. ”Și de data aceasta, “soțul” meu m-a convins că nu dorește să terminăm, se leagă de tot felul de strategii și capcane ca să țină divorțul cât mai mult posibil. Avea posibilitatea ca ieri să înceteze cu știe el ce, dar e mai simplu să iasă în fața publicului și să nege ceea ce el cere și ce face cu ușile închise, într-o instanță”, au fost primele cuvinte ale Claudiei, după sentința de amânare dată de magistrați. (CITEȘTE ȘI: CE AU PUS LA CALE CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI GABI BĂDĂLĂU: ”ASTA SE VA ÎNTÂMPLA!”. ÎNTÂLNIREA DIN MALL, ALĂTURI DE COPII, NU RĂMÂNE FĂRĂ URMĂRI)

Claudia Pătrășcanu avea să mai spună că pe Gabi îl macină gelozia pentru că ea a reușit, după o lungă perioadă, să-și permită zâmbetul. ”Dacă deschizi google, cine apare în presa mondenă? Gabi Bădălău care acum zice ceva, apoi, altceva. Îl mai crede cineva oare? Mă întreb și eu! Mai nou, face afirmații despre viața mea, deși ar trebui în fața publicului, fanilor lui, căci este mai monden decât mondenii, să vină cu dovezi concrete, dar știți ce cred eu….. pe omul acesta încă îl înteresează persoana mea, îl roade gelozia, și dacă el trăiește o nefericire în viața lui, probabil îl deranjează și când zâmbesc acum. De ce trebuie să vorbească de o relație din partea mea, când, de fapt, el are una de interes național?”, a continuat Claudia.

Gabi Bădălău i-a propus să se mute la București! Claudia a refuzat

Revenirea ei în București, alături de cei doi copii, imposibilă! Cântăreața a expus motivele. ”Cât despre mutarea lui din vorbe, căci de doi ani m-am saturat de vorbe, eu nu mă pot muta la București. Nu am cum să fac acest lucru, atât timp cât promisiunile lui de-a lungul timpului au fost doar minciuni. Aici, la Constanța, atât eu, cât și copiii avem o siguranță, iar o femeie și o mamă pentru copiii ei cam asta își dorește după tot ce a întâmpinat. Întrebarea mea este: De ce nu se mută el pentru interesul copiilor? Copiii își doresc acest lucru și l-au rugat de foarte multe ori. În momentul în care am fost dată afară din casă și mințită ulterior că voi fi ajutată să rămân în București, el nu s-a gândit nicio secundă la siguranța copiilor. De ce trebuie să fac eu totul, atâtea compromisuri?”, a adăugat cântăreața.

”Pe mine tot ce mă interesează sunt copiii și siguranța lor. Pe el ar trebui să-l intereseze creșterea și educația copiilor…educație începută la Constanta. De ce trebuie ca noi să ne schimbăm viața ca să-i fie lui bine? El chiar să nu facă nimic? Nu stăm trei persoane să ne mutăm și să ne schimbăm viața pentru o persoana care de multe ori uită noțiunea de tată. Înțeleg ca este obositor drumul București – Constanța, dar noi nu avem nicio vina pentru deciziile și acțiunile lui de acum doi ani și pentru tot acest parcurs”, mai spune Claudia.

Claudia Pătrășcanu: ”O să fie mândru de Gabriel și Nicholas!”

Cântăreața îl asigură pe Bădălău, că, peste ani, va fi mândru de Nicholas și Gabriel. ”Un copil poate primi o educație și în vârf de munte, poate ieși medic sau să învețe cu bursă și la o școala de stat și îl asigur pe Gabi ca va fi mândru de băieții lui peste câțiva ani. Eu am încredere în copiii noștri și îi susțin. Eu am o prioritate clară: creșterea copiilor. Doresc stabilitatea școlară a copiilor și consider că nu este timpul de plimbări, mai ales că peste trei zile copiii încep școala.

Așa cum minte lumea, cu câteva zile înainte de proces, că se desparte de x,y, z, iar după proces se împacă, așa minte și în situația noastră de față. Să-l creadă cine vrea. A fost o nouă strategie a lui Gabi Bădălău. Inainte de toate, liniștea mea și a copiilor este cea mai importantă. Din respect pentru copiii mei, nu mai doresc să dau niciun interviu, tatăl monden să spună de acum înainte ce dorește”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

