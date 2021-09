S-a aflat! Ce făceau Gabi Bădălău şi Claudia Pătrăşcanu în mall, când au fost “prinşi” împreună? Unde era Bianca Drăguşanu în tot acest timp

S-a aflat! Care erau ”planurile” Biancăi Drăgușanu în timpul în care Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au fost surprinși de paparazzi CANCAN.RO într-un centru comercial din Constanța, alături de cei mici.

Recent, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au fost surprinși împreună de paparazzi CANCAN.RO, în zona unui cunoscut centru comercial din Constanța, la orele prânzului. Însă, din imagini ai putea deduce că aceștia ar căuta ”calea spre împăcare”, chiar dacă în ultimii doi ani au fost prezenți prin sălile de judecată, pentru divorț. În urmă cu câteva zile, cei doi au au făcut o oprire în mall, alături de cei doi copii ai lor, pentru o sesiune de shopping. Și de data aceasta nu au venit cu mașini separate, ci cu una singură! Iar, în tot acest timp, Bianca Drăgușanu încă formează un cuplu cu bărbatul!

Între Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au avut loc discuții serioase care implică o viitoare nuntă, după ce bărbatul va deveni, oficial, un bărbat liber. Conform Fanatik, s-a aflat ce făceau Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu în ziua în care au fost surprinși împreună în mall. Bărbatul dorea, de fapt, să stea cu cei doi copii pe care îi are cu artista. De asemenea, în acel timp, acesta avea o legătură amoroasă cu Bianca Drăgușanu, blondina așteptându-și partenerul în stațiunea Mamaia, pentru a petrece în club. În ciuda zvonurilor care au apărut în presă, Bianca Drăgușanu se declară mulțumită de atitudinea lui Gabi Bădălău față de copii.

Cât despre situația cu Ema Uta, aceasta ar fi de partea celeilalte ”tabere”, ea și Alex Bodi fiind destul de apropiați.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au planuri de nuntă

Bianca Drăgușanu mărturisește că relația dintre ea și Gabi Bădălău este bună, chiar și în condițiile în care mai apar discuții. Ba mai mult decât atât, au discutat și despre o posibilă nuntă, la un moment dat.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim. O rochie o voi cumpăra, va fi de la un designer renumit. O rochie va fi însă, cu siguranță, din colecțiile mele, voi vedea în acel moment care. Nu, încă nu am vorbit despre luna de miere, vom vedea la momentul oportun unde să mergem”, spunea Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Arhivă Cancan