Ce spune Ilinca Vandici despre gelozia în cuplu: „Asta înseamnă să iubeşti până la urmă”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate femei din România. Apariţiile sale pe micile ecrane, dar şi în mediul online sunt întotdeauna lăudate, mai ales pentru felul în care cunoscuta prezentatoare arată. Recent, în cadrul unui interviu, vedeta de la Kanal D a vorbit despre relaţia sa de cuplu, dar şi despre momentele de gelozie care apar între ea şi soţul său.

Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu din 2017. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din care s-a născut şi o minunăţie de băieţel pe nume Zian.

În cadrul unui interviu pentru tvmania.ro, Ilinca Vandici a vorbit despre familia sa. Frumoasa şatenă a dezvăluit ce crede despre gelozia în cuplu şi totodată dacă există astfel de momente şi în relaţia sa.

”Gelozia într-o anumită proporţie mi se pare sănătoasă. Asta înseamnă să iubeşti până la urmă. Noi nu ne dăm motive de gelozie, suntem sinceri unul cu celălalt. Am învăţat să creştem împreună, să fim o echipă în tot ceea ce facem, inclusiv în ceea ce înseamnă creşterea şi educarea lui Zian. Micile momente de gelozie aduc un plus, dacă nu sunt duse în extrem astfel încât să destabilizeze şi să discrediteze. Gelozia extremă are legătură cu lucruri extrem de superficiale, nu ţin de zona profundă spre care eu tind”, a declarat Ilinca Vandici pentru sursa citată anterior.

Ilinca Vandici, între carieră și familie

Ilinca Vandici reușește cu brio să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală. Prezentatoarea TV și-a deschis sufletul și a mărturisit cum reușește să se împarte între carieră și rolul de mămică și soție.

“(…). Zian e super cuminte, e un copil foarte cuminte, e un copil înțelept, înțelegător. El nu urlă, nu țipă, nu… decât dacă vrea el morțiș să facă ceva… și eu nu vreau, vreau să facă altceva. Altfel, el se joacă și singur 10 minute, dacă e cazul (…). Nu vreau să ajung în punctul în care mă duc cu el la magazin și se aruncă cu fundul de pereți și de pământ, că el vrea nu știu ce (…).

Eu sunt genul de om care trăiește, simte și face tot ce se întâmplă în clipa respectivă, atunci când sunt la filmări ma dedic acolo 100% și încerc să-mi fac treaba cât pot eu de bine, sunt obosită, resimt câteodată că sunt agitată, că nu mai fac față, dar cumva reușesc să-mi iau energia și să le duc pe toate la bun sfârșit, pentru că asta este ce mi-am dorit în viața asta. Mi-am dorit această carieră, mi-am dorit o familie, mi-am dorit un copil și atunci nu vreau să spun că nu mai pot”, a declarat Ilinca Vandici pentru verdict.ro.

Sursă foto: Instagram